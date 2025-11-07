Як виглядає наймодніша куртка на холодну осінь: приклад від актриси Світлицької

Який "лук" вибрала Світлицька

Шкіряна куртка

Ключовим елементом образу стала чорна шкіряна куртка-бомбер вільного крою з великим коміром "під овчину".

Такий фасон не тільки додає об'єму, а й створює ефектний контраст між м'якою фактурою коміра і гладкою поверхнею шкіри.

Цей тренд повернувся на модні подіуми ще минулого сезону і залишається актуальним восени 2025 року.

Подібні моделі курток активно з'являються в колекціях брендів Mango, Massimo Dutti, The Kooples і Acne Studios. Вони ідеально підходять для прохолодних днів, поєднуючи практичність з вишуканим міським стилем.

Світлий комір з овчини надає образу затишку і тепла, створюючи стильний акцент. Такий верхній одяг легко комбінується як з джинсами, так і з романтичними сукнями, надаючи образу багатошаровості та сучасності.

Актриса показала модний лук (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Джинси кльош

Не менш важливою частиною образу стали злегка розкльошені, які актриса поєднала зі шкіряною курткою. Це своєрідний реверанс у бік моди 70-х, яка знову впевнено домінує в гардеробах модниць.

Такий фасон джинсів забезпечує комфорт і свободу рухів, залишаючись при цьому стильним.

Вони пасують практично до будь-якого типу фігури та чудово поєднуються зі спортивним, класичним або навіть елегантним взуттям - від кросівок до черевиків на підборах.

Світлицька вкотре довела, що стиль - це не тільки про ефектність, а й про зручність. Тому її вибір має гармонійний і сучасний вигляд.

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Деталі, які створюють настрій

Під куртку акторка одягла базовий лонгслів спокійного оливкового або сірого відтінку. Цей мінімалістичний елемент балансує об'ємну куртку.

Волосся, укладене в природні хвилі, і легкий денний макіяж підкреслюють природну красу.

Стиль

Образ Олени Світлицької - приклад того, як з базових речей створити модний і водночас практичний look. Шкіряна куртка, широкі джинси та лаконічний топ - це універсальне поєднання, яке ніколи не втрачає актуальності.

Мода осені 2025 року тяжіє до комфорту і природності. Лук акторки доводить: стиль не обов'язково має бути складним - інколи достатньо кількох якісних речей, щоб мати впевнений, сучасний і неповторний вигляд.

Олена Світлицька показала, як носити "шкірянку" восени (фото: instagram.com/olena_svitlytska)