Как выглядит самая модная куртка на холодную осень: пример от актрисы Светлицкой

Какой "лук" выбрала Светлицкая

Кожаная куртка

Ключевым элементом образа стала черная кожаная куртка-бомбер свободного кроя с большим воротником "под овчину".

Такой фасон не только придает объем, но и создает эффектный контраст между мягкой фактурой воротника и гладкой поверхностью кожи.

Этот тренд вернулся на модные подиумы еще в прошлом сезоне и остается актуальным осенью 2025 года.

Подобные модели курток активно появляются в коллекциях брендов Mango, Massimo Dutti, The Kooples и Acne Studios. Они идеально подходят для прохладных дней, сочетая практичность с изысканным городским стилем.

Светлый воротник из овчины придает образу уюта и тепла, создавая стильный акцент. Такая верхняя одежда легко комбинируется как с джинсами, так и с романтическими платьями, придавая образу многослойности и современности.

Актриса показала модный лук (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Джинсы клеш

Не менее важной частью образа стали слегка расклешенные, которые актриса соединила с кожаной курткой. Это своеобразный реверанс в сторону моды 70-х, которая снова уверенно доминирует в гардеробах модниц.

Такой фасон джинсов обеспечивает комфорт и свободу движений, оставаясь при этом стильным.

Они подходят практически к любому типу фигуры и прекрасно сочетаются со спортивной, классической или даже элегантной обувью - от кроссовок до ботинок на каблуке.

Светлицкая в очередной раз доказала, что стиль - это не только об эффектности, но и об удобстве. Поэтому ее выбор выглядит гармонично и современно.

Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Детали, которые создают настроение

Под куртку актриса надела базовый лонгслив в спокойном оливковом или сером оттенке. Этот минималистичный элемент балансирует объемную куртку.

Волосы, уложенные в естественные волны, и легкий дневной макияж подчеркивают естественную красоту.

Стиль

Образ Елены Светлицкой - пример того, как из базовых вещей создать модный и одновременно практический look. Кожаная куртка, широкие джинсы и лаконичный топ - это универсальное сочетание, которое никогда не теряет актуальности.

Мода осени 2025 года тяготеет к комфорту и естественности. Лук актрисы доказывает: стиль не обязательно должен быть сложным - иногда достаточно нескольких качественных вещей, чтобы выглядеть уверенно, современно и неповторимо.

Елена Светлицкая показала, как носить "кожанку" осенью (фото: instagram.com/olena_svitlytska)