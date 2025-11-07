ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как выглядит самая модная куртка на холодную осень: пример от актрисы Светлицкой

Пятница 07 ноября 2025 07:15
UA EN RU
Как выглядит самая модная куртка на холодную осень: пример от актрисы Светлицкой Елена Светлицкая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Елена Светлицкая продемонстрировала стильный осенний образ, в котором прекрасно сочетаются комфорт и трендовые элементы. Ее аутфит - пример того, как классика может выглядеть современно и элегантно.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Светлицкая

Кожаная куртка

Ключевым элементом образа стала черная кожаная куртка-бомбер свободного кроя с большим воротником "под овчину".

Такой фасон не только придает объем, но и создает эффектный контраст между мягкой фактурой воротника и гладкой поверхностью кожи.

Этот тренд вернулся на модные подиумы еще в прошлом сезоне и остается актуальным осенью 2025 года.

Подобные модели курток активно появляются в коллекциях брендов Mango, Massimo Dutti, The Kooples и Acne Studios. Они идеально подходят для прохладных дней, сочетая практичность с изысканным городским стилем.

Светлый воротник из овчины придает образу уюта и тепла, создавая стильный акцент. Такая верхняя одежда легко комбинируется как с джинсами, так и с романтическими платьями, придавая образу многослойности и современности.

Как выглядит самая модная куртка на холодную осень: пример от актрисы СветлицкойАктриса показала модный лук (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Джинсы клеш

Не менее важной частью образа стали слегка расклешенные, которые актриса соединила с кожаной курткой. Это своеобразный реверанс в сторону моды 70-х, которая снова уверенно доминирует в гардеробах модниц.

Такой фасон джинсов обеспечивает комфорт и свободу движений, оставаясь при этом стильным.

Они подходят практически к любому типу фигуры и прекрасно сочетаются со спортивной, классической или даже элегантной обувью - от кроссовок до ботинок на каблуке.

Светлицкая в очередной раз доказала, что стиль - это не только об эффектности, но и об удобстве. Поэтому ее выбор выглядит гармонично и современно.

Как выглядит самая модная куртка на холодную осень: пример от актрисы СветлицкойЕлена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Детали, которые создают настроение

Под куртку актриса надела базовый лонгслив в спокойном оливковом или сером оттенке. Этот минималистичный элемент балансирует объемную куртку.

Волосы, уложенные в естественные волны, и легкий дневной макияж подчеркивают естественную красоту.

Стиль

Образ Елены Светлицкой - пример того, как из базовых вещей создать модный и одновременно практический look. Кожаная куртка, широкие джинсы и лаконичный топ - это универсальное сочетание, которое никогда не теряет актуальности.

Мода осени 2025 года тяготеет к комфорту и естественности. Лук актрисы доказывает: стиль не обязательно должен быть сложным - иногда достаточно нескольких качественных вещей, чтобы выглядеть уверенно, современно и неповторимо.

Как выглядит самая модная куртка на холодную осень: пример от актрисы СветлицкойЕлена Светлицкая показала, как носить "кожанку" осенью (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины