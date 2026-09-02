Як виглядає Національний університет харчових технологій після удару дрона: з'явилися фото

В середу, 2 вересня, російські окупанти вдарили по одному із київських вишів. Пізніше стало відомо, що під ударом опинився Національний університет харчових технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки Андрія Бутенка і допис пресслужби університету.
"Сьогодні вдень Росія завдала удару по Національному університету харчових технологій. Пошкоджено будівлі університету. Серед студентів та викладачів постраждалих немає", - зазначив він.
Міністр також подякував керівництву та працівникам університету, які організували освітній процес з урахуванням усіх безпекових ризиків.
Також з'явилися перші фото того, як виглядає Національний університет харчових технологій після ворожого обстрілу.
Фото: наслідки удару по Національному університету харчових технологій (facebook.com/andrii.butenko.official)
"Сьогодні вранці Росія поцілила в наш університет. На жаль, маємо значні руйнування деяких корпусів. Кількість постраждалих - уточнюється", - йдеться у заяві вишу.
В освітньому закладі наголосили, що університет - це передусім люди, і "поки ми разом, його не зруйнувати".
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Київ. Кілька годин тому після ворожого удару в столиці спалахнула пожежа. Займання у Голосіївському районі ліквідовували рятувальники.
Крім того, російські окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві.
Про те, що відомо про наслідки атаки на Київ станом на цей час - читайте в матеріалі РБК-Україна.