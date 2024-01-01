Як виглядає музей Шухевича у Львові після атаки дронів: фото

Музей Шухевича у Львові згорів

За словами мера Львова Андрія Садового, цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у місті, а саме:

в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера

в музей Романа Шухевича на Білогорщі.

"Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - зазначив Садовий.

Також про пожежу в музеї Шухевича під час атаки "Шахедів" повідомив і голова Львівської ОВА Максим Козицький. Та назвав попередню причину.

"Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС", - написав він у Telegram.

Як виглядає музей після атаки

Як можна побачити на фото, внаслідок атаки дронів-камікадзе в музеї спалахнула велика пожежа. Вогонь охопив фактично всю будівлю.

Фото: пожежа в музеї Романа Шухевича у Львові через атаку "Шахедів" (t.me/kozytskyy_maksym_official)

При цьому мер Львова показав фото ліквідації пожежі в музеї, він зазначив, що пам'ятка повністю знищена окупантами.

Фото: ліквідація пожежі на території музею Шухевича (t.me/andriysadovyi)

"В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі", - написав Садовий та показав фото.

Фото: мер Львова заявив про повне знищення музею Шухевича (t.me/andriysadovyi)

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Львів та Львівщину.

Також кадри показали і в ДСНС. Там зазначити, що ворог здійснив атаку під ранок. За інформацією надзвичайників, музей згорів, але жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС публікує ліквідацію наслідків атаки (t.me/dsns_telegram/24165)

Як музей виглядав до атаки

Зазначимо, що музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича - відділ Львівського історичного музею в селищі Білогорща (нині входить до Залізничного району Львова, вул. Білогорща, 76а).

Це музей меморіального типу присвячений постаті головного командира УПА Романа Шухевича, знаходиться в будинку де він загинув. Музей було відкрито 23 жовтня 2001 року.

Фото: таким був музей Шухевича до російської атаки (wikipedia.org)

В будівлі знаходилась остання штаб-квартира головного командира УПА. Будинок має два поверхи. На першому поверсі розташовано п'ять тематичних зал. Другий поверх відтворює побут головного командира УПА під час перебування його на цій підпільній квартирі (весна 1948-1950 рр).

Важливим історичним об'єктом будинку є криївка, що знаходилася при вході на горище, фактично - перегородка, що відокремлювала горище від кімнати подвійною дощатою стіною. Вхід у криївку здійснювався зі сходового майданчика. Потрапити до неї можна було з окремого входу. Саме цим входом користувався Роман Шухевич, коли вступив в останній бій з підрозділами МГБ 5 березня 1950 року. Сходи було збережено без змін. Внутрішня частина криївки та вхід до неї відреставрована зі збереженням усіх пропорцій і своєрідності будівлі.

При проведенні відновлювальних робіт у дерев'яній стіні, навпроти входу до криївки, було віднайдено кулю від пістолета "Вальтер". Отвір від кулі знаходиться на висоті 80 см від підлоги. Сходи, криївка, житлова кімната стали головними меморіальними об'єктами музею.

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