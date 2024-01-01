Как выглядит музей Шухевича во Львове после атаки дронов: фото

Музей Шухевича во Львове сгорел

По словам мэра Львова Андрея Садового, этой ночью враг попал в два объекта национальной памяти в городе, а именно:

в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера

в музей Романа Шухевича в Белогорще.

"Символично и цинично. Война за нашу историю", - отметил Садовой.

Также о пожаре в музее Шухевича во время атаки "Шахедов" сообщил и глава Львовской ОВА Максим Козицкий. И назвал предварительную причину.

"Пожар в музее Шухевича. Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС", - написал он в Telegram.

Как выглядит музей после атаки

Как можно увидеть на фото, в результате атаки дронов-камикадзе в музее вспыхнул большой пожар. Огонь охватил практически все здание.

Фото: пожар в музее Романа Шухевича во Львове из-за атаки "Шахедов" (t.me/kozytskyy_maksym_official)

При этом мэр Львова показал фото ликвидации пожара в музее, отметил, что памятник полностью уничтожен оккупантами.

Фото: ликвидация пожара на территории музея Шухевича (t.me/andriysadovyi)

"В день рождения Степана Бандеры москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще", - написал Садовой и показал фото.

Фото: мэр Львова заявил о полном уничтожении музея Шухевича (t.me/andriysadovyi)

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки во Львов и Львовскую область.

Также кадры показали и в ГСЧС. Там отметить, что враг совершил атаку под утро. По информации чрезвычайников, музей сгорел, но жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС публикует ликвидацию последствий атаки (t.me/dsns_telegram/24165)

Как музей выглядел до атаки

Отметим, что музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича - отдел Львовского исторического музея в поселке Белогорща (ныне входит в Железнодорожный район Львова, ул. Белогорща, 76а).

Это музей мемориального типа, посвященный фигуре главного командира УПА Романа Шухевича, находится в доме, где он погиб. Музей был открыт 23 октября 2001 года.

Фото: таким был музей Шухевича до российской атаки (wikipedia.org)

В здании находилась последняя штаб-квартира главного командира УПА. Дом имеет два этажа. На первом этаже расположены пять тематических залов. Второй этаж воспроизводит быт главного командира УПА во время его пребывания на этой подпольной квартире (весна 1948-1950 гг).

Важным историческим объектом дома является находившийся у входа на чердак тайник, фактически - перегородка, отделявшая чердак от комнаты двойной дощатой стеной. Вход в тайник осуществлялся с лестничной площадки. Попасть в него можно было с отдельного входа. Именно этим входом пользовался Роман Шухевич, вступивший в последний бой с подразделениями МГБ 5 марта 1950 года. Лестница была сохранена без изменений. Внутренняя часть тайника и вход в него отреставрирована с сохранением всех пропорций и своеобразия здания.

При проведении восстановительных работ в деревянной стене, напротив входа в тайник, был найден шар от пистолета "Вальтер". Отверстие от шара находится на высоте 80 см от пола. Лестница, тайник, жилая комната стали главными мемориальными объектами музея.

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