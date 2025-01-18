Як виглядає Лук'янівка у Києві після атаки Росії: фоторепортаж

Як повідомляє ДСНС, у Шевченківському районі Києва внаслідок атаки РФ частково зруйновані адміністративна будівля, будівлі бізнес-центру та магазину. В одній із будівель сталася пожежа, яку вже локалізовано.

Крім того, внаслідок обстрілу загорілися щонайменше три автомобілі. За даними рятувальників, ще 10 автівок зазнали ушкоджень.

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 8:20 відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі. ДСНС повідомляє про трьох загиблих та трьох поранених.

Фото: наслідки "прильотів" на Лук'янівці у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

На Лук'янівці через атаку Росії був пошкоджений магістральний трубопровід. Це призвело до витоку води. Внаслідок цього були затоплені вулиці та проїжджа частина.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження трубопроводу. Тиск у мережі поступово відновлюється, але частина споживачів ще залишається без водопостачання.

Також внаслідок атаки була сильно пошкоджена станція метро "Лук'янівська". Був пошкоджений вхід на станцію, вибиті вікна.

"Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, зазнали пошкоджень будівлі поряд з метром "Лук'янівська". Зокрема, йдеться про McDonald's та стоматологічну клініку, які розташовані поруч зі станцією.