Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж

Как сообщает ГСЧС, в Шевченковском районе Киева в результате атаки РФ частично разрушены административное здание, здания бизнес-центра и магазина. В одном из зданий произошел пожар, который уже локализован.

Кроме того, в результате обстрела загорелись по меньшей мере три автомобиля. По данным спасателей, еще 10 автомобилей повреждены.

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 8.20 известно о четырех погибших в Шевченковском районе. ГСЧС сообщает о трех погибших и троих раненых.

Фото: последствия "прилетов" на Лукьяновке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

На Лукьяновке из-за атаки России был поврежден магистральный трубопровод. Это привело к утечке воды. Вследствие этого были затоплены улицы и проезжая часть.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение трубопровода. Давление в сети постепенно восстанавливается, но часть потребителей еще остается без водоснабжения.

Также в результате атаки была сильно повреждена станция метро "Лукьяновская". Был поврежден вход на станцию, выбиты окна.

"Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, были повреждены здания рядом с метром "Лукьяновская". В частности, речь идет о McDonald's и стоматологической клинике, которые расположены возле станции.