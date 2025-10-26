Як виглядає Лісовий масив після удару "Шахедів" цієї ночі: репортаж РБК-Україна

За даними рятувальників, під час нічного обстрілу постраждали два райони столиці - Деснянський та Оболонський. За даними КМДА, під час обстрілу постраждали 29 осіб, з них 6 - діти. Наймолодшому - 4 роки.

Три людини - загинули.

У Деснянському районі найбільше руйнуваня на Лісовому масиві.

Там уламки впали на 9-ти поверховий житловий будинок на рівні 2-го поверху. Сталося загоряння декількох квартир та розповсюдженням пожежі на балкони з 4 по 7 поверхи. Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій.

Фото: наслідки нічного обстрілу Києва 26 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)

У тому ж районі, але вже за іншою адресою, пошкоджені вікна та двері квартир у 9-ти поверховому житловому будинку. Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами. Триває розбір конструкцій.