UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Як виглядає Лісовий масив після удару "Шахедів" цієї ночі: репортаж РБК-Україна

Фото: наслідки нічного обстрілу Києва 26 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Віталій Носач

Російська армія другу ніч поспіль завдавала ударів по столиці України. У Києві зафіксовано руйнування та пошкодження будників у двох районах. Є жертви.

РБК-Україна публікує ексклюзивний репортаж з місця атаки у Деснянському районі Києва.

За даними рятувальників, під час нічного обстрілу постраждали два райони столиці - Деснянський та Оболонський. За даними КМДА, під час обстрілу постраждали 29 осіб, з них 6 - діти. Наймолодшому - 4 роки.

Три людини - загинули.

У Деснянському районі найбільше руйнуваня на Лісовому масиві.

Там уламки впали на 9-ти поверховий житловий будинок на рівні 2-го поверху. Сталося загоряння декількох квартир та розповсюдженням пожежі на балкони з 4 по 7 поверхи. Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій.

 Фото: наслідки нічного обстрілу Києва 26 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)

У тому ж районі, але вже за іншою адресою, пошкоджені вікна та двері квартир у 9-ти поверховому житловому будинку. Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами. Триває розбір конструкцій.

Обстріл Києва 26 жовтня

Цієї ночі Російська Федерація вдруге за добу атакувала столицю .Цього разу - ударними дронами типу "Шахед". У місті зафіксовано пошкодження у двох районах.

На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронівКиїв