RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Как выглядит Лесной массив после удара "Шахедов" этой ночью: репортаж РБК-Украина

Фото: последствия ночного обстрела Киева 26 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Виталий Носач

Российская армия вторую ночь подряд наносила удары по столице Украины. В Киеве зафиксированы разрушения и повреждения строений в двух районах. Есть жертвы.

РБК-Украина публикует эксклюзивный репортаж с места атаки в Деснянском районе Киева.

По данным спасателей, во время ночного обстрела пострадали два района столицы - Деснянский и Оболонский. По данным КГГА, во время обстрела пострадали 29 человек, из них 6 - дети. Самому младшему - 4 года.

Три человека - погибли.

В Деснянском районе больше всего разрушений на Лесном массиве.

Там обломки упали на 9-ти этажный жилой дом на уровне 2-го этажа. Произошло возгорание нескольких квартир и распространением пожара на балконы с 4 по 7 этажи. Пожар уже ликвидировали. Продолжаются работы по разбору конструкций.

Фото: последствия ночного обстрела Киева 26 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)

В том же районе, но уже по другому адресу, повреждены окна и двери квартир в 9-ти этажном жилом доме. Частично поврежден фасад и перекрытия между 6 и 8 этажами. Продолжается разбор конструкций.

 

Обстрел Киева 26 октября

Этой ночью Российская Федерация второй раз за сутки атаковала столицу, на этот раз - ударными дронами типа "Шахед". В городе зафиксированы повреждения в двух районах.

На месте работают спасатели и все необходимые службы.

Подробно о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дроновКиев