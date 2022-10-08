ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як виглядає Керченський міст зараз: росіяни показали відео з місця

Новость на русском →
Крим, Субота 08 жовтня 2022 14:44
Як виглядає Керченський міст зараз: росіяни показали відео з місця Фото: з'явилися нові відео з місця вибуху на Керченському мосту (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти показали, як виглядає Керченський міст за кілька годин після вибуху з пожежею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Так, Слідчий комітет опублікував відео з місця вибуху вантажівки на Кримському мосту.

Також у Telegram-каналі Mash опублікували кадри гасіння товарного складу на Керченському мості, який загорівся миттєво після вибуху.

Як повідомлялося, в Росії заявляють, що внаслідок сьогоднішнього вибуху на Кримському мосту є жертви. Попередньо відомо про трьох загиблих.

Раніше РБК-Україна публікувало фото та відео пожежі на Кримському мосту та відео з можливим моментом вибуху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крымский мост
NEWS
Вибух і обвал на Кримському мосту: що відомо на цей момент
Вибух і обвал на Кримському мосту: що відомо на цей момент
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході