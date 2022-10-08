Как выглядит Керченский мост сейчас: россияне показали видео с места

Российские оккупанты показали, как выглядит Керченский мост через несколько часов после взрыва с пожаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК .

Также в Telegram-канале Mash опубликовали кадры тушения товарного состава на Керченском мосту, который загорелся мгновенно после взрыва.

Так, Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва грузовика на Крымском мосту.

Как сообщалось, в России заявляют, что в результате сегодняшнего взрыва на Крымском мосту есть жертвы. Предварительно известно о трех погибших.

Ранее РБК-Украина публиковало фото и видео пожара на Крымском мосту и видео с возможным моментом взрыва.

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