Як виглядає Дніпро після масованої атаки дронів: Зеленський показав фото та відео

Фото: РФ атакувала Дніпро дронами 30 вересня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Кава

Наразі у Дніпрі, яке зазнало масштабного обстрілу, працюють рятувальники та всі комунальні служби. Ворог цілив по цивільній інфраструктурі.

Як повідомляє РБК-Україна, президент Володимир Зеленський показав фото та відео наслідків атаки на Дніпро.

"Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі. Станом на цей час відомо, що понад 10 людей постраждали. Кожному надається необхідна медична допомога", - пише Зеленський.

Він вкотре заявив, що кожним таким ударом росіяни доводять, що на них потрібен сильний тиск. А також те, що санкції проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора.

"І що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози. Спільні дії потрібні. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. Росія повинна відповідати за те, що вона робить", - заявив він.

Обстріл Дніпра

Близько 16:10 влада попередила про небезпеку російських безпілотників у Дніпрі та області. Невдовзі жителі почули вибухи. Пізніше стало відомо, що місто зазнало масштабного удару "Шахедами", внаслідок чого виникли займання.

Детально про те, що відомо про російський удар по Дніпру - читайте у матеріалі РБК-Україна.

ДніпроВійна в УкраїніВолодимир ЗеленськийАтака дронів