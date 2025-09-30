RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Как выглядит Днепр после массированной атаки дронов: Зеленский показал фото и видео

Фото: РФ атаковала Днепр дронами 30 сентября (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Кава

Сейчас в Днепре, который подвергся масштабному обстрелу, работают спасатели и все коммунальные службы. Враг целился по гражданской инфраструктуре.

Как сообщает РБК-Украина, президент Владимир Зеленский показал фото и видео последствий атаки на Днепр.

"Просто наглый удар - днем, по гражданской инфраструктуре. По состоянию на это время известно, что более 10 человек пострадали. Каждому оказывается необходимая медицинская помощь", - пишет Зеленский.

Он в очередной раз заявил, что каждым таким ударом россияне доказывают, что на них нужно сильное давление. А также то, что санкции против России должны стать значительно более болезненными для агрессора.

"И что мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не была в одиночку против этой угрозы. Совместные действия нужны. Только совместными и сильными действиями можно одолеть этих террористов. Россия должна отвечать за то, что она делает", - заявил он.

 

Обстрел Днепра

Около 16:10 власти предупредили об опасности российских беспилотников в Днепре и области. Вскоре жители услышали взрывы. Позже стало известно, что город подвергся масштабному удару "Шахедами", в результате чего возникли возгорания.

Подробно о том, что известно о российском ударе по Днепру - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийАтака дронов