Как выглядит Днепр после массированной атаки дронов: Зеленский показал фото и видео

"Просто наглый удар - днем, по гражданской инфраструктуре. По состоянию на это время известно, что более 10 человек пострадали. Каждому оказывается необходимая медицинская помощь", - пишет Зеленский.

Он в очередной раз заявил, что каждым таким ударом россияне доказывают, что на них нужно сильное давление. А также то, что санкции против России должны стать значительно более болезненными для агрессора.

"И что мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не была в одиночку против этой угрозы. Совместные действия нужны. Только совместными и сильными действиями можно одолеть этих террористов. Россия должна отвечать за то, что она делает", - заявил он.