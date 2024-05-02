Як виглядає Часів Яр після російських ударів: кадри з дрона показали масштабні руйнування

На кадрах, що демонструють новий запис з безпілотника та отриманий редакцією AP, видні масштабні руйнування в Часовому Ярі, де майже жодна будівля не залишилася цілою, будинки та муніципальні установи обвуглені. Наразі місто, у якому колись проживало 12 000 людей, тепер практично безлюдне.

"Стратегічно важливе місто протягом кількох місяців зазнавало атаки російських військ. Його захоплення дасть Росії контроль над вершиною пагорба, з якої вона зможе атакувати інші міста, які складають опору східної оборони України", - йдеться в публікації AP.

Нині ряди багатоповерхівок у Часовому Яру почорніли від вибухів, будинки та громадські споруди сильно пошкоджені. Золотий купол церкви залишився недоторканим, але сама будівля виглядає сильно пошкодженою.

"Руйнування підкреслює тактику випаленої землі, яку Росія застосовувала протягом понад двох років війни, оскільки її війська вбили та вигнали тисячі мирних жителів", - пише AP.

Російський наступ на Часів Яр

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що російським окупантам поставили задачу захопити місто Часів Яр до 9 травня. Захоплення цього міста створить умови для подальшого просування противника до Краматорської агломерації.

Зазначимо, що ситуація навколо міста складна, ворог хоче оточити його і наступає одразу з трьох сторін - з півночі, півдня та сходу.

Раніше у квітні у зведенні розвідувального центру сил оборони Естонії йшлося про те, що українські захисники збудували потужні фортифікації для оборони міста Часів Яр, і окупанти зазнають там втрат.