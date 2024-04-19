Естонська розвідка про бої за Часів Яр: місто потужно укріплено, росіяни зазнають втрат
Українські захисники збудували потужні фортифікації для оборони міста Часів Яр Донецької області. Окупанти зазнають там втрат.
Про це йдеться в щотижневому зведенні розвідувального центру сил оборони Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
За інформацією естонської розвідки, донецький напрямок залишається основним для росіян, там вони зосередили помітну частину своїх солдатів.
У розвідці уточнюють, що окупанти не припиняють спроб оточення та взяття під контроль міста Часів Яр, яке знаходиться на заході від Бахмута.
"Однак місто має потужні оборонні укріплення, тому нападник несе великі втрати в боях. Швидкого захоплення міста не очікується", - наводить видання інформацію естонської розвідки.
Також представники розвідки спостерігають активні бойові дії на напрямку Авдіївка-Мар'їнка. За інформацією естонців, РФ просунулась у бік селища Первомайське.
Ситуація навколо Часового Яру
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про те, що російським військовим наказали взяти під свій контроль Часів Яр до 9 травня. Наступ ворога на місто активізувався 4 квітня.
Ситуація навколо міста складна, ворог хоче оточити його і наступає одразу з трьох сторін - з півночі, півдня та сходу.
Більш детально про ситуацію навколо Часового Яру - у матеріалі РБК-Україна.
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