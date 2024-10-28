Як виглядає будівля Держпрому в Харкові після російського обстрілу (фото, відео)

Загалом, за останніми даними, внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали 8 людей (п'ятеро чоловіків і три жінки), серед яких є поліцейський, який був на чергуванні. Перед тим було відомо про п'ятьох потерпілих цивільних.

"Всі постраждалі в легкому та середньому стані", - передали в правоохоронних органах.

Чим бив ворог по Харкову

Зазначається, що для ударів близько 21.00 по Шевченківському району міста Харків застосував керовані фугасні авіабомби (ФАБ) з УМПК. За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, на місто Харків та Харківську область ввечері росармія скинула попередньо 3 КАБи.

Наслідки російського обстрілу Харкова ввечері 28 жовтня, де було влучання у будівлю Держпрому (фото: t.me/synegubov)

Наслідки обстрілу

"Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це пам'ятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму", - розповів глава ОВА.

Чиновник наголосив, що російські окупанти вдарили "по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин".

Що відомо про харківський Держпром

Довідка: Будинок Державної промисловості (Держпром) у Харкові є пам'яткою архітектури, й була споруджена у 1925-1928 роках. Будівля розташована на площі Свободи у Шевченківському районі міста.

У 2017 році будівля Держпрому у Харкові була внесена до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Додамо, що у вересні 2023-го Організація також внесла цю харківську будівлю до списку об'єктів для посиленого захисту.

Деталі обстрілу Харкова 28 жовтня

Як розповіли в поліції, внаслідок обстрілу у Харкові була пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, на місто Харків та Харківську область ввечері ворог скинув попередньо три КАБи.

Внаслідок атаки була пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи, зокрема будівля Держпрому.

"Одна з бомб влучила в один з під'їздів адмінбудівлі, де знаходиться суд та інші установи. КАБ прилетів безпосередньо в кабінет одного із суддів. Це абсолютно цивільний об'єкт", - зазначив Тимошко.

На місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки, медики. Поліція документує наслідки обстрілу.

Також зазначається, що за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.