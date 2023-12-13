Як виглядає багатоповерхівка в Києві після ракетної атаки: фото

У столичній мерії показали фото багатоповерхового житлового будинку в Дніпровському районі столиці, який зазнав найбільших пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки росіян на місто. Поруч утворилася величезна воронка, а також обгоріли припарковані у дворів автівки.
РБК-Україна публікує фото багатоповерхівки, які поширили в прес-службі КМДА.
Фото: багатоповерхівка в Дніпровському районі Києва після ракетної атаки (t.me/KyivCityOfficial)
Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч.
У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках і школі.
"Мешканців пошкодженого будинку евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою", - написав Кличко.
Відомо, що після цього буде проведена експертиза. Якщо встановлять, що несучі конструкції будинку неушкоджені, то житло обіцяють оперативно відновити, щоб мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок.
Втім, якщо ж пошкодження конструкцій критичні, влада буде розглядати варіант капітального відновлення будинку. Відновлювати доведеться і дитсадок.
На час відновлення міська влада надасть тимчасове житло постраждалим мешканцям. Також на місці працює пункт обігріву, розгорнутий рятувальною службою.
Цієї ночі уламки іншої ракети впали й на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі. Пошкоджена будівля моргу, а також незначних ушкоджень зазнав корпус медзакладу.
Нагадаємо, що цієї ночі, близько 03:00 у столиці пролунали вибухи. Як стало відомо - Росія завдала удару балістичними ракетами. Ворог випустив 10 ракет (йдеться про ЗРК С-400 та "Іскандер"). При цьому в ОП повідомили, що ціллю росіян був об‘єкт критичної інфраструктури, ворог вночі міг завдавати удару по Києву ракетами 48Н6 з комплексу С-400.
Разом з тим всі цілі вдалося збити українським силам ППО.
Втім, через падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджено чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди.
Відомо про 53 постраждалих осіб. 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Серед них - шестеро дітей.
Фоторепортаж із місця падіння уламків ракет у Києві - дивіться в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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