Как выглядит многоэтажка в Киеве после ракетной атаки: фото

Фото: многоэтажка в Днепровском районе Киева после ракетной атаки (t.me/KyivCityOfficial)

Поврежден не только дом

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, обломки баллистической ракеты упали во двор многоквартирного дома. В результате поврежден и дом, и детский сад, расположенный рядом.

Во дворе сгорели припаркованные авто, а также вылетели стекла в близлежащих домах и школе.

"Жителей поврежденного дома эвакуировали ночью. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, после которых людям разрешат забрать необходимые вещи, а выбитые стекла коммунальщики затянут пленкой", - написал Кличко.

Что будет с домом

Известно, что после этого будет проведена экспертиза. Если установят, что несущие конструкции дома невредимы, то жилье обещают оперативно восстановить, чтобы жильцы как можно скорее вернулись в свои дома.

Впрочем, если же повреждения конструкций критичны, власти будут рассматривать вариант капитального восстановления дома. Восстанавливать придется и детсад.

Временное жилье

На время восстановления городские власти предоставит временное жилье пострадавшим жителям. Также на месте работает пункт обогрева, развернутый спасательной службой.

Другие разрушения

Этой ночью обломки другой ракеты упали и на территорию одной из городских больниц в Днепровском районе. Поврежденное здание морга, а также незначительные повреждения получил корпус медучреждения.

Ночная атака РФ по Киеву

Напомним, что этой ночью около 03:00 в столице прогремели взрывы. Как стало известно - Россия нанесла удар баллистическими ракетами. Враг выпустил 10 ракет (речь идет о ЗРК С-400 и "Искандер"). При этом в ОП сообщили, что целью россиян был объект критической инфраструктуры, враг ночью мог наносить удар по Киеву ракетами 48Н6 из комплекса С400.

Вместе с тем, все цели удалось сбить украинским силам ПВО.

Впрочем, из-за падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева повреждены четыре многоквартирных и четыре частных жилых дома, а также коммунальные сооружения.

Известно о 53 пострадавших. 20 из них, в том числе двоих детей, госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. Среди них - шестеро детей.

Фоторепортаж с места падения обломков ракет в Киеве - смотрите в материале РБК-Украина по ссылке.

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