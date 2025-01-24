Як відсудити компенсацію, якщо сусіди затопили квартиру: поради юриста

У більшості випадків при затопленні квартири сусідами, потерпілі і винуватці домовляються про відшкодування збитків без залучення третіх сторін. Якщо добровільно не вдається розв'язати це питання, доводиться звертатись у суд.
РБК-Україна розпитала голову комітету Асоціації адвокатів України з нерухомості та будівництва Тетяну Даниленко про те, які документи готувати для суду, аби отримати відшкодування збитків.
Власнику квартири, яка постраждала внаслідок затоплення, перш за все, необхідно зафіксувати цей факт.
Що обов'язково зробити:
Відповідний акт складає комісія балансоутримувача багатоквартирного будинку (ЖЕКу, ОСББ, ЖБК). У документі має бути вказана наступна інформація:
"Важливо, щоб на фото чи відео було відображено не лише наслідки залиття, але й причини, зокрема - тріщина чи розрив у трубі, крані, змішувачі, з’єднувальному шлангу тощо. Чим детальніше буде зафіксовано пошкодження, тим краще. Покази свідків також можуть бути доказом", - каже Даниленко.
У суді потрібно підтвердити фактичний розмір збитків. Причини та розмір шкоди визначає будівельно-технічне експертне дослідження, результати якого слід надати суду.
"Експерт надасть кошторисний розрахунок вартості робіт або звіт про визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельних робіт, які необхідно проводити, а також загальний висновок про розмір завданої шкоди, внаслідок залиття об’єкта нерухомості", - пояснює юрист.
Постраждалим потрібно звернутися до районного/міськрайонного суду за зареєстрованим місцем проживання або перебування винуватця (власника майна) або за місцем заподіяння шкоди.
Варто врахувати фінансові витрати, які потягне суд. Ставка судового збору становить 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 1211,20 гривень) та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 15 140 гривень).
"Якщо додатково заявлена вимога про відшкодування моральної шкоди, то за дану вимогу оплачується судовий збір додатково окремою квитанцією у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу", - каже Даниленко.
Також до судових витрат входять оплата за адвокатські послуги. У разі задоволення позовних вимог, понесені позивачем, витрати можуть бути стягнуті судом на користь позивача у справі, який змушений був їх понести, щоб захистити свої права у судовому порядку.
"Стягуються на користь позивача і витрати за проведення експертної оцінки. Тому всі квитанції, що підтверджують вищевказані витрати слід надати до матеріалів справи", - радить юрист.
Які документи знадобляться:
На підставі ухвали суду може також проводитись судова будівельно-технічна експертиза щодо причин залиття та розміру заподіяних збитків.
"Ви маєте право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення ваших прав. Моральна шкода полягає у душевних, а також фізичних стражданнях у зв’язку зі знищенням чи пошкодженням свого майна. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб", - каже Даниленко.
Важливо, що на такі правовідносини розповсюджується загальна позовна давність - 3 роки з моменту події.
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