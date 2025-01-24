Как отсудить компенсацию, если соседи затопили квартиру: советы юриста

Как получить компенсацию через суд

Владельцу квартиры, пострадавшей в результате затопления, прежде всего, необходимо зафиксировать этот факт.

Что обязательно сделать:

сфотографируйте и снимите на видео повреждения;

обратитесь к балансодержателю (ЖЭУ, ОСМД или ЖСК), который обслуживает дом с заявлением о повреждении. Второй экземпляр заявления сохраняйте у себя;

вызовите комиссию от балансодержателя для составления акта о затоплении квартиры. В нем должна быть указана причина затопления, масштабы нанесенного ущерба, перечень поврежденных вещей, объемы необходимого ремонта. Акт должен быть подписан потерпевшей стороной и стороной виновника. В случае отказа виновника поставить подпись, все члены комиссии должны письменно зафиксировать это в акте.

Соответствующий акт составляет комиссия балансодержателя многоквартирного дома (ЖЭКа, ОСМД, ЖСК). В документе должна быть указана следующая информация:

дата составления акта (число, месяц, год);

фамилии, инициалы и должности, которые занимают члены комиссии;

фамилия, имя, отчество владельца (нанимателя, арендатора) квартиры, которая понесла ущерб;

адрес квартиры, этаж, форма собственности;

фамилия, имя, отчество владельца (нанимателя, арендатора) квартиры, по вине которого произошло затопление;

адрес квартиры, этаж, форма собственности;

характер затопления и его причины;

причиненный материальный ущерб (объемы необходимого ремонта помещений квартиры, перечень поврежденных в результате затопления вещей и их ориентировочная стоимость);

заключение комиссии по установлению вины лица, совершившего затопления;

подписи жителей соседних квартир.

"Важно, чтобы на фото или видео были отражены не только последствия затопления, но и причины, в частности - трещина или разрыв в трубе, кране, смесителе, соединительном шланге и тому подобное. Чем подробнее будет зафиксировано повреждения, тем лучше. Показания свидетелей также могут быть доказательством", - говорит Даниленко.

В суде нужно подтвердить фактический размер ущерба. Причины и размер ущерба определяет строительно-техническое экспертное исследование, результаты которого следует предоставить суду.

"Эксперт предоставит сметный расчет стоимости работ или отчет об определении стоимости восстановительных ремонтно-строительных работ, которые необходимо проводить, а также общий вывод о размере причиненного ущерба, в результате затопления объекта недвижимости", - объясняет юрист.

Как обращаться в суд

Пострадавшим нужно обратиться в районный/горрайонный суд по зарегистрированному месту жительства или пребывания виновника (собственника имущества) или по месту причинения вреда.

Стоит учесть финансовые расходы, которые потянет суд. Ставка судебного сбора составляет 1% цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас это 1211,20 гривны) и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас это 15 140 гривен).

"Если дополнительно заявлено требование о возмещении морального вреда, то за данное требование оплачивается судебный сбор дополнительно отдельной квитанцией в размере 0,4 размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо", - говорит Даниленко.

Также в судебные расходы входят оплата за адвокатские услуги. В случае удовлетворения исковых требований, понесенные истцом расходы, могут быть взысканы судом в пользу истца по делу, который вынужден был их понести, чтобы защитить свои права в судебном порядке.

"Взыскиваются в пользу истца и расходы за проведение экспертной оценки. Поэтому все квитанции, подтверждающие вышеуказанные расходы следует предоставить к материалам дела", - советует юрист.

Какие документы понадобятся:

исковое заявление в соответствии с требованиями ст. ст. 175-177 ГПК;

документы, подтверждающие право собственности или владения квартирой (например, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений, договор аренды (найма) помещения и т.д.);

акт о затоплении квартиры (правильно оформленный);

документы, подтверждающие стоимость убытков, причиненных в результате затопления квартиры (например, сметный расчет стоимости объекта строительства по ремонтно-восстановительной работы квартиры, проведенной архитектором, полномочия которого подтверждаются сертификатом архитектора, зарегистрированного в реестре сертифицированных архитекторов; заключение судебной строительно-технической экспертизы; отчет об определении стоимости восстановительных ремонтно-строительных работ; заключение об оценке имущества);

счет и квитанция об оплате услуг по подготовке заключения о размере ущерба, причиненного затоплением, акт принятия выполненных работ по подготовке такого заключения;

документы, обосновывающие исковое требование в части возмещения морального вреда, если такой заявляется (выводы санстанции по поводу появления плесени в помещении, медицинские документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья и т.д.);

документы, подтверждающие расходы на юридическую помощь;

квитанции об уплате судебного сбора.

На основании определения суда может также проводиться судебная строительно-техническая экспертиза о причинах затопления и размера причиненного ущерба.

"Вы имеете право на возмещение морального вреда, причиненного в результате нарушения ваших прав. Моральный вред заключается в душевных, а также физических страданиях в связи с уничтожением или повреждением своего имущества. Моральный вред возмещается деньгами, другим имуществом или другим способом", - говорит Даниленко.

Важно, что на такие правоотношения распространяется общая исковая давность - 3 года с момента события.