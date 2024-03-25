Як відновити втрачений паспорт: проста інструкція

Нагадаємо, з проблемою втрати документів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну стикнулося багато українців. Однак відновити їх можна через портал "Дія".

Також зараз через портал "Дія" можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми.

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