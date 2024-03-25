Як відновити втрачений паспорт: проста інструкція

Як відновити втрачені документи – одне з частих питань у українців під час війни. Найчастіше з такою проблемою стикаються переселенці, але це може статися з будь-ким.
Що потрібно для відновлення основних документів громадянина України – про це у роз'яснювальному відео розповів координатор програми надання правової допомоги ВПО та постраждалим від воєнних дій БФ "Право на захист" Віталій Чорненький, повідомляє РБК-Україна.
Перш за все для відновлення паспорта треба звернутися до таких установ:
Потрібні будуть такі документи:
Термін розгляду заяви за загальним правилом становить до 20 днів, зауважує експерт.
Перелік уповноважених підрозділів ДП “Документ” за кордоном можна знайти за посиланням.
Детальніше дивіться у відео:
Відео: Як відновити втрачені документи (youtube.com/Право на Захист)
У нових відео експерт благодійного фонду розкаже, як відновити паспорт для виїзду за кордон, свідоцтво про народження, документи про освіту і картку платника податків (ідентифікаційний код).
Нагадаємо, з проблемою втрати документів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну стикнулося багато українців. Однак відновити їх можна через портал "Дія".
Також зараз через портал "Дія" можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми.
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