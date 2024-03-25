Как восстановить утраченный паспорт: простая инструкция

Напомним, с проблемой потери документов во время полномасштабного вторжения России в Украину столкнулись многие украинцы. Однако восстановить их можно через портал "Дия".

Также сейчас через портал "Дия" можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи для семей с детьми.

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