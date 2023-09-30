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Як відновити втрачений паспорт: алгоритм дій

Субота 30 вересня 2023 22:23
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Як відновити втрачений паспорт: алгоритм дій Фото: українцям розповіли, як відновити втрачений паспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці можуть відновити паспорт у разі його втрати, знищення чи пошкодження навіть під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України.

Куди звернутися для відновлення паспорта

Спершу слід звернутися із заявою про втрату документа до поліції та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Потім, для оформлення нового документа, необхідно особисто прийти до однієї з таких установ:

  • підрозділ ДМС України;
  • центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

При цьому оформити новий паспортний документ можна за місцем звернення особи, але у тих населених пунктах, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях.

Які документи потрібні для відновлення паспорта

Для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого або викраденого необхідно подати такі документи:

  • заява про втрату паспорта;
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);
  • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
  • довідка органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).

Для відновлення паспорта також можуть знадобитися додаткові документи (за наявності):

  • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття (через релігійні переконання);
  • якщо є неповнолітні діти - свідоцтва про їх народження;
  • свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу;
  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я - одна фотокартка розміром 10х15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру;
  • для бездомних осіб - посвідчення про взяття на облік бездомних осіб;
  • для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи - рішення суду про встановлення особи.

Строк та вартість послуги

У звичайному режимі відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та складає до 20 робочих днів. Його вартість становить 372 гривні, до 10 робочих днів - 498 гривень.

Нагадаємо, в Україні підлітки, які оформлюють паспорт вперше, можуть одночасно оформити і номер платника податків.

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ДМС паспорт України
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