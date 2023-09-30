Как восстановить утраченный паспорт: алгоритм действий
Украинцы могут восстановить паспорт при его потере, уничтожении или повреждении даже во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Куда обратиться для восстановления паспорта
Сначала следует обратиться с заявлением о потере документа в полицию и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Затем, для оформления нового документа, необходимо лично прийти в одно из следующих учреждений:
- подразделение ГМС Украины;
- центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".
При этом оформить новый паспортный документ можно по месту обращения, но в тех населенных пунктах, которые находятся на подконтрольных Украине территориях.
Какие документы нужны для восстановления паспорта
Для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного необходимо подать следующие документы:
- заявление об утрате паспорта;
- выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта);
- документ, подтверждающий уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
- справка органа регистрации установленного образца место жительства (при наличии).
Для восстановления паспорта могут потребоваться дополнительные документы (при наличии):
- справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия (по религиозным убеждениям);
- если есть несовершеннолетние дети - свидетельства об их рождении;
- свидетельство о браке или о расторжении брака;
- справка о взятии на учет внутринне перемещенного лица;
- для лица, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительными проблемами со здоровьем - одна фотография размером 10х15 сантиметров для внесения отцифрованного образа лица путем сканирования с применением средств Реестра;
- для бездомных лиц - свидетельство о взятии на учет бездомных лиц;
- для лиц, не установленных по результатам проведения процедуры установления лица - решение суда об установлении лица.
Срок и стоимость услуги
В обычном режиме восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины длится со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней. Его стоимость составляет 372 гривны, до 10 рабочих дней - 498 гривен.
Напомним, в Украине подростки, которые оформляют паспорт впервые, могут одновременно оформить и номер налогоплательщика.
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