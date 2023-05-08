Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій: алгоритм дій
У разі втрати або пошкодження посвідчення учасника бойових дій, військові можуть його відновити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Для цього необхідно зібрати необхідні документи, включаючи:
- заяву про заміну зіпсованого/втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов'язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону;
- у разі втрати посвідчення (за можливості) - оголошення в газету про втрату;
- у разі пошкодження посвідчення слід додати зіпсований документ;
- копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номера, серії посвідчення та дати видачі;
- копії сторінок паспорта (1,2 та 11,12); копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- фотографії розміром 3*4 см - дві штуки.
Після збору документів їх потрібно надіслати на електронну пошту Міністерства ветеранів dpi@mva.gov.ua. Фотографії необхідно надіслати "Укрпоштою" на адресу Міністерства ветеранів (м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).
Важливо зазначити, що дана можливість доступна тільки захисникам і захисницям, які отримали статус УБД відповідно до рішення міжвідомчої комісії, створеної Міністерством ветеранів.
Нагадаємо, раніше військовим пояснили, як можна отримати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.
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