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Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій: алгоритм дій

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Понеділок 08 травня 2023 05:49
Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій: алгоритм дій Фото: Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У разі втрати або пошкодження посвідчення учасника бойових дій, військові можуть його відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Для цього необхідно зібрати необхідні документи, включаючи:

  • заяву про заміну зіпсованого/втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов'язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону;
  • у разі втрати посвідчення (за можливості) - оголошення в газету про втрату;
  • у разі пошкодження посвідчення слід додати зіпсований документ;
  • копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номера, серії посвідчення та дати видачі;
  • копії сторінок паспорта (1,2 та 11,12); копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • фотографії розміром 3*4 см - дві штуки.

Після збору документів їх потрібно надіслати на електронну пошту Міністерства ветеранів dpi@mva.gov.ua. Фотографії необхідно надіслати "Укрпоштою" на адресу Міністерства ветеранів (м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).

Важливо зазначити, що дана можливість доступна тільки захисникам і захисницям, які отримали статус УБД відповідно до рішення міжвідомчої комісії, створеної Міністерством ветеранів.

Нагадаємо, раніше військовим пояснили, як можна отримати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

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