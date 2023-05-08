Как восстановить утерянное удостоверение участника боевых действий: алгоритм действий
В случае утери или повреждения удостоверения участника боевых действий, военные могут его восстановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
Для этого необходимо собрать необходимые документы, включая:
- заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты. Обязательно укажите в заявлении номер мобильного телефона;
- в случае утраты удостоверения (по возможности) - объявление в газету о потере;
- в случае повреждения удостоверения следует добавить испорченный документ;
- копия утраченного удостоверения (при наличии) или указания номера, серии удостоверения и даты выдачи;
- копии страниц паспорта (1,2 и 11,12); копии справки о присвоении идентификационного номера;
- фотографии размером 3*4 см - две штуки.
После сбора документов их нужно отправить на электронную почту Министерства ветеранов dpi@mva.gov.ua. Фотографии необходимо отправить "Укрпочтой" по адресу Министерства ветеранов (г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001).
Важно отметить, что данная возможность доступна только защитникам и защитницам, которые получили статус УБД в соответствии с решением межведомственной комиссии, созданной Министерством ветеранов.
Напомним, ранее военным объяснили, как можно получить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.
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