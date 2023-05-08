Как восстановить утерянное удостоверение участника боевых действий: алгоритм действий

В случае утери или повреждения удостоверения участника боевых действий, военные могут его восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

Для этого необходимо собрать необходимые документы, включая:

заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты. Обязательно укажите в заявлении номер мобильного телефона;

в случае утраты удостоверения (по возможности) - объявление в газету о потере;

в случае повреждения удостоверения следует добавить испорченный документ;

копия утраченного удостоверения (при наличии) или указания номера, серии удостоверения и даты выдачи;

копии страниц паспорта (1,2 и 11,12); копии справки о присвоении идентификационного номера;

фотографии размером 3*4 см - две штуки.

После сбора документов их нужно отправить на электронную почту Министерства ветеранов dpi@mva.gov.ua. Фотографии необходимо отправить "Укрпочтой" по адресу Министерства ветеранов (г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001).

Важно отметить, что данная возможность доступна только защитникам и защитницам, которые получили статус УБД в соответствии с решением межведомственной комиссии, созданной Министерством ветеранов.