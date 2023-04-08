Як відновити посвідчення учасника бойових дій: пояснення
Військові при втраті чи пошкодженні посвідчення учасника бойових дій можуть відновити його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Для відновлення посвідчення військовому потрібно зібрати необхідні документи. Серед них:
- заява про заміну зіпсованого/втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов’язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону;
- у разі втрати посвідчення (за можливості) - оголошення в газету про втрату;
- у разі пошкодження посвідчення потрібно додати зіпсований документ;
- копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номеру, серії посвідчення та дати видачі;
- копії сторінок паспорту (1,2 та 11,12), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- фотокартки розміром 3*4 см - дві шт.
Ці документи потрібно надіслати на електронну пошту Мінветеранів dpi@mva.gov.ua. Фотокартки потрібно відправити "Укрпоштою" за адресою Мінветеранів (м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).
"Звертаємо вашу увагу на те, що така можливість доступна для тих захисників і захисниць, які отримували статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше військовим пояснили, як можна отримати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.