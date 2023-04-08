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Как восстановить удостоверение участника боевых действий: объяснение

Новина українською →
Украина, Суббота 08 апреля 2023 12:21
Как восстановить удостоверение участника боевых действий: объяснение Фото: военным объяснили, как возобновить удостоверение участника боевых действий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военные при утере или повреждении удостоверения участника боевых действий могут восстановить его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Для восстановления воинского удостоверения нужно собрать необходимые документы. Среди них:

  • заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты. Обязательно укажите в заявлении номер мобильного телефона;
  • в случае утраты удостоверения (по возможности) - объявление в газету о потере;
  • в случае повреждения удостоверения следует добавить испорченный документ;
  • копия утраченного удостоверения (при наличии) или указания номера, серии удостоверения и даты выдачи;
  • копии страниц паспорта (1,2 и 11,12); копии справки о присвоении идентификационного номера;
  • фотографии размером 3*4 см - две шт.

Эти документы нужно отправить на электронную почту Минветеранов dpi@mva.gov.ua. Фотографии нужно отправить "Укрпочтой" по адресу Минветеранов (г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001).

"Обращаем ваше внимание на то, что такая возможность доступна тем защитникам и защитницам, которые получали статус УБД согласно решению межведомственной комиссии, созданной Минветеранов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее военным объяснили, как можно получить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

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