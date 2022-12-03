Як відновити паспорт під час воєнного стану: що потрібно знати

В разі втрати паспорта, необхідно в першу чергу подати заяву в поліцію отримати підтвердження про її реєстрацію. Після чого можна звернутись до однієї з трьох установ для отримання нового документу:

підрозділ ДМС;

ЦНАП;

Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Для оформлення нового паспорта необхідно мати з собою:

заяву в поліцію;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення вашого паспорту на території України);

квитанцію про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від такої сплати;

документи про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо.

Оформити новий паспорт можна за місцем звернення особи, але лише на підконтрольній Україні території й там, де немає активних бойових дій. Зауважимо, що оформити новий документ можна незалежно від наявності чи відсутності довідки ВПО.

Для розв'язання додаткових питань можна звертатись за номером: