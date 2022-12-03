Как восстановить паспорт во время военного положения: что нужно знать

Во время полномасштабной войны в Украине существует большая вероятность потери документов.
РБК-Украина рассказывает, что нужно для восстановления паспорта и куда обращаться.
В случае потери паспорта необходимо в первую очередь подать заявление в полицию получить подтверждение о его регистрации. После чего можно обратиться в одно из трех учреждений для получения нового документа:
Для оформления нового паспорта необходимо иметь с собой:
Оформить новый паспорт можно по месту обращения личности, но только на подконтрольной Украине территории и там, где нет активных боевых действий. Заметим, что оформить новый документ можно вне зависимости от наличия или отсутствия справки ВПЛ.
Для решения дополнительных вопросов можно обращаться по номеру:
Напомним, 1 декабря украинец, которого принудительно вывезли в РФ, оформил удостоверение на возвращение в Украину в рамках экспериментального проекта.
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