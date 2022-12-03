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Как восстановить паспорт во время военного положения: что нужно знать

Фото: Как восстановить паспорт во время военного положения (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Во время полномасштабной войны в Украине существует большая вероятность потери документов.

РБК-Украина рассказывает, что нужно для восстановления паспорта и куда обращаться.

В случае потери паспорта необходимо в первую очередь подать заявление в полицию получить подтверждение о его регистрации. После чего можно обратиться в одно из трех учреждений для получения нового документа:

  • подразделение ГМС;
  • ЦНАП;
  • Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Для оформления нового паспорта необходимо иметь с собой:

  • заявление в полицию;
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения вашего паспорта на территории Украины);
  • квитанцию об уплате административного сбора или оригинал документа об освобождении от такой уплаты;
  • документы о месте жительства, рождении детей, браке, идентификационном номере и т.д.

Оформить новый паспорт можно по месту обращения личности, но только на подконтрольной Украине территории и там, где нет активных боевых действий. Заметим, что оформить новый документ можно вне зависимости от наличия или отсутствия справки ВПЛ.

Для решения дополнительных вопросов можно обращаться по номеру:

  • 15-48 – на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции;
  • +38 (096) 078-84-33 – для звонков из-за границы и с ВОТ;
  • +38 (066) 813-62-39 – на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ (WhatsApp/Telegram/Viber).

Напомним, 1 декабря украинец, которого принудительно вывезли в РФ, оформил удостоверение на возвращение в Украину в рамках экспериментального проекта.

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