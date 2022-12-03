Как восстановить паспорт во время военного положения: что нужно знать

В случае потери паспорта необходимо в первую очередь подать заявление в полицию получить подтверждение о его регистрации. После чего можно обратиться в одно из трех учреждений для получения нового документа:

подразделение ГМС;

ЦНАП;

Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Для оформления нового паспорта необходимо иметь с собой:

заявление в полицию;

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения вашего паспорта на территории Украины);

квитанцию об уплате административного сбора или оригинал документа об освобождении от такой уплаты;

документы о месте жительства, рождении детей, браке, идентификационном номере и т.д.

Оформить новый паспорт можно по месту обращения личности, но только на подконтрольной Украине территории и там, где нет активных боевых действий. Заметим, что оформить новый документ можно вне зависимости от наличия или отсутствия справки ВПЛ.

Для решения дополнительных вопросов можно обращаться по номеру: