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Як відключення електроенергії вплинуть на ціну продуктів: прогноз Мінагрополітики

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Україна, Середа 07 грудня 2022 08:55
Як відключення електроенергії вплинуть на ціну продуктів: прогноз Мінагрополітики Фото: продукти подорожчають ще на декілька відсотків Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через відключення електроенергії в Україні ціни на продукти харчування зростуть на декілька відсотків. Таке подорожчання очікуються, якщо ситуація буде такою, як зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

"Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше", - сказав він.

Крім того, чиновник додав, що багато альтернативних джерел, тобто генераторів, вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом.

Висоцький заявив, що для базового продуктового кошику відключення електроенергії фізичних загроз не спричиняє. За його словами, в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина цієї продукції завжди відправляється на експорт, але за необхідності вона буде спрямована не на експорт, а на внутрішній ринок.

Нагадаємо, за даними ООН, світові ціни на продукти харчування у листопаді 2022 року повернулися на рівень кінця минулого року.

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