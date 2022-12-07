Как отключения электроэнергии повлияет на цену продуктов: прогноз Минагрополитики

Из-за отключения электроэнергии в Украине цены на продукты питания вырастут на несколько процентов. Такое подорожание ожидается, если ситуация будет такой, как сейчас.

"Доля электроэнергии в зависимости от типа продукции влияет на цену от 3% до 5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, от потребностей использования альтернативных источников, которые являются более дорогими. Если ситуация будет текущей, с прогнозируемым плановым отключением, то существенного удорожания не предполагается. Будут незначительные корректировки, на несколько процентов, но не больше", - сказал он.

Кроме того, чиновник добавил, что многие альтернативные источники, то есть генераторы, уже на пути в Украину. Они заказаны на средства предприятий, а также профинансированы международными партнерами. Доставка ожидается в ближайшее время.

Высоцкий заявил, что для базовой продуктовой корзины отключение электроэнергии физических угроз не влечет. По его словам, в Украине выращивают значительно больше зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, чем нужно для внутреннего потребления. Значительная часть продукции всегда отправляется на экспорт, но при необходимости она будет направлена не на экспорт, а на внутренний рынок.