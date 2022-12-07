Как отключения электроэнергии повлияет на цену продуктов: прогноз Минагрополитики
Из-за отключения электроэнергии в Украине цены на продукты питания вырастут на несколько процентов. Такое подорожание ожидается, если ситуация будет такой, как сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра аграрной политики Тараса Высоцкого в эфире телемарафона .
"Доля электроэнергии в зависимости от типа продукции влияет на цену от 3% до 5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, от потребностей использования альтернативных источников, которые являются более дорогими. Если ситуация будет текущей, с прогнозируемым плановым отключением, то существенного удорожания не предполагается. Будут незначительные корректировки, на несколько процентов, но не больше", - сказал он.
Кроме того, чиновник добавил, что многие альтернативные источники, то есть генераторы, уже на пути в Украину. Они заказаны на средства предприятий, а также профинансированы международными партнерами. Доставка ожидается в ближайшее время.
Высоцкий заявил, что для базовой продуктовой корзины отключение электроэнергии физических угроз не влечет. По его словам, в Украине выращивают значительно больше зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, чем нужно для внутреннего потребления. Значительная часть продукции всегда отправляется на экспорт, но при необходимости она будет направлена не на экспорт, а на внутренний рынок.
Напомним, по данным ООН, мировые цены на продукты питания в ноябре 2022 вернулись на уровень конца прошлого года.
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