Як відключатимуть світло в Україні сьогодні: графіки по регіонах

Київ та область

Як розповіли в ДТЕК "Київські електромережі", наразі в Києві та області ліміти споживання електроенергії, що надав НЕК "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням (Київ) та за посиланням (Київська область).

Прикарпаття

За даними "Прикарпаттяобленерго", на 31 січня диспетчером НЕК "Укренерго" доведені ліміти на кожну годину доби, згідно яких графік погодинних вимкнень виглядатиме наступним чином.

Кропивницький та область

За даними речниці "Кіровоградобленерго" Олени Данильченко, 31 січня у Кропивницькому діють графіки погодинних відключень електроенергії: дві години електрика є, дві години немає.

Суми та область

За даними голови Сум Олександра Лисенка, у зв’язку з гострим дефіцитом потужності в об’єднаній енергосистемі з 8:00 застосовуються графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Наразі діє наступний режим - 4 години світла немає, а 2 години - є.

Вінниця та область

За даними "Вінницяобленерго", 31 січня у Вінницькій області задіяно рівномірне обмеження електропостачання відповідно до графіка погодинного відключення.

Одеса та область

Як повідомляє ДТЕК "Одеські електромережі", після ракетного обстрілу Одеси та області, що стався зранку 26 січня, на всій території регіону 31 січня продовжать діяти екстрені (ГАВ) відключення світла. Перевірити інформацію щодо поточних відключень можна за посиланням.

Дніпро та область

В Дніпрі та області ліміти споживання електроенергії, що надав НЕК "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Донецька область

За даними ДТЕК "Донецькі електромережі", в регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні.

Черкаси та область

За даними ПАТ "Черкасиобленерго", по Черкаській області продовжать діяти червоні графіки погодинних відключень. У разі дотримання лімітів потужності подача електроенергії триватиме довше упродовж всієї доби, вночі (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень не планується.