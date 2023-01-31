RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как будут отключать свет в Украине сегодня: графики по регионам

Фото: как будут отключать свет в Украине сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 31 января, по Украине применяются как плановые, так и экстренные отключения света.

РБК-Украина собрало данные по отключению света облэнерго и ДТЭК в зависимости от региона.

Киев и область

Как рассказали в ДТЭК "Киевские электросети", в настоящее время в Киеве и области лимиты потребления электроэнергии, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке (Киев) и по ссылке (Киевская область).

Прикарпатье

По данным "Прикарпатьеоблэнерго", на 31 января диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведены лимиты на каждый час суток, согласно которым график почасовых отключений будет выглядеть следующим образом.

Кропивницкий и область

По данным пресс-секретаря "Кировоградоблэнерго" Елены Данильченко, 31 января в Кропивницком действуют графики почасовых отключений электроэнергии: два часа электричество есть, два часа нет.

Сумы и область

По данным главы Сум Александра Лысенко, в связи с острым дефицитом мощности в объединенной энергосистеме с 8:00 применяются графики стабилизационных отключений(ГПО). Сейчас действует следующий режим - 4 часа света нет, а 2 часа – есть.

Винница и область

По данным "Винницаоблэнерго", 31 января в Винницкой области задействовано равномерное ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.

Одесса и область

Как сообщает ДТЭК "Одесские электросети", после ракетного обстрела Одессы и области, произошедшего утром 26 января, на всей территории региона 31 января продолжат действовать экстренные (ГАО) отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.

Днепр и область

В Днепре и области лимиты потребления электроэнергии, предоставленного НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Донецкая область

По данным ДТЭК "Донецкие электросети", в регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока неактуальны.

Черкассы и область

По данным ОАО "Черкассыоблэнерго", по Черкасской области продолжат действовать красные графики почасовых отключений. В случае соблюдения лимитов мощности подача электроэнергии будет длиться в сутках ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется.

  • 1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
  • 3 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Как сообщалось, по всей Украине перенесли так называемые "дни без отключения света". Энергетики не будут проводить замеры потребления из-за большой нагрузки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла