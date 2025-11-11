Як відключатимуть світло 12 листопада: список графіків по регіонах

У зв'язку з дефіцитом в енергосистеми в Україні у середу, 12 листопада, знову запроваджуються графіки відключення світла.
РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як завтра будуть вимикати електропостачання.
У понеділок, 12 листопада, через масштабні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі в більшості областей України діятимуть обмеження споживання електроенергії.
Для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 будуть застосовуватись погодинні графіки відключень у межах 2–4 черг, а для промислових підприємств - графіки обмеження потужності.
Енергетики попереджають, що протягом доби тривалість і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію про графіки варто перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.
У Києві графіки відключень розбиті за таким принципом - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
У Київській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Завтра, 12 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 12 листопада 2025 року ГПВ з 00:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг,
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Завтра, 11 листопада, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 12 листопада з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
У Кіровоградобленерго повідомили графік погодинних відключень електрики на 12 листопада:
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.