Как будут отключать свет 12 ноября: список графиков по регионам

В связи с дефицитом в энергосистеме в Украине в среду, 12 ноября, снова вводятся графики отключения света.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как завтра будут отключать электроснабжение.
В понедельник, 12 ноября, из-за масштабных ударов российских войск по энергетической инфраструктуре в большинстве областей Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии.
Для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 будут применяться почасовые графики отключений в пределах 2-4 очередей, а для промышленных предприятий - графики ограничения мощности.
Энергетики предупреждают, что в течение суток продолжительность и объемы отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию о графиках стоит проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.
В Киеве графики отключений разбиты по такому принципу - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
В Киевской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Завтра, 12 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
На картинке:
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 12 ноября 2025 года ГПВ с 00:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей,
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Завтра, 11 ноября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 12 ноября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
В Кировоградоблэнерго сообщили график почасовых отключений электричества на 12 ноября:
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.