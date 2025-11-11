ua en ru
Как будут отключать свет 12 ноября: список графиков по регионам

Украина, Вторник 11 ноября 2025 21:02
Как будут отключать свет 12 ноября: список графиков по регионам Иллюстративное фото: в Украине будут выключать свет 12 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В связи с дефицитом в энергосистеме в Украине в среду, 12 ноября, снова вводятся графики отключения света.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как завтра будут отключать электроснабжение.

"Укрэнерго"

В понедельник, 12 ноября, из-за масштабных ударов российских войск по энергетической инфраструктуре в большинстве областей Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии.

Для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 будут применяться почасовые графики отключений в пределах 2-4 очередей, а для промышленных предприятий - графики ограничения мощности.

Энергетики предупреждают, что в течение суток продолжительность и объемы отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию о графиках стоит проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.

Киев

В Киеве графики отключений разбиты по такому принципу - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В Киевской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Одесская область

Сумская область

Завтра, 12 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

  • с 00:00 до 08:00 - 2 очереди
  • с 08:00 до 15:00 - 3,5 очереди
  • с 15:00 до 20:00 - 4 очереди
  • с 20:00 до 24:00 - 3 очереди

На картинке:

  • Желтые окошки - часы, когда есть электроэнергия.
  • Темные окошки - часы без электроэнергии

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 12 ноября 2025 года ГПВ с 00:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей,

  • с 08:00 по 15:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей,
  • с 15:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей,
  • с 20:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Житомирская область

Завтра, 11 ноября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Как будут отключать свет 12 ноября: список графиков по регионам

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 12 ноября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подчерк 1.1 01:00 - 03:00, 05:00 - 07:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
  • Подчерк 1.2 01:30 - 03:30, 05:30 - 07:30, 09:30 - 12:30, 14:30 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Подчерк 2.1 00:00 - 01:30, 05:30 - 07:30, 10:30 - 13:30, 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30
  • Подчерк 2.2 00:00 - 01:30, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
  • Подчерк 3.1 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 16:30 - 19:30, 21:30 - 23:30
  • Подчерк 3.2 01:30 - 03:30, 07:30 - 09:30, 11:30 - 14:30, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • Подчерк 4.1 02:00 - 04:00, 07:30 - 10:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • Подчерк 4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:30, 12:30 - 15:30, 17:30 - 20:00, 22:30 - 24:00
  • Подчерк 5.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:30, 19:30 - 21:30
  • Подчерк 5.2 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:00, 13:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
  • Подчерк 6.1 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:30, 14:00 - 17:00, 19:00 - 21:00
  • Подчерк 6.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Кировоградская область

В Кировоградоблэнерго сообщили график почасовых отключений электричества на 12 ноября:

  • Подчерк 1.1: 02-04, 09-12, 14-16, 17-20, 22-24
  • Подчерк 1.2: 02-04, 10-13, 14-16, 17-20, 22-24
  • Подчерк 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Подчерк 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24
  • Подчерк 3.1: 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
  • Подчерк 3.2: 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
  • Подчерк 4.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Подчерк 4.2: 00-02, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
  • Подчерк 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
  • Подчерк 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 20-22
  • Подчерк 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
  • Подчерк 6.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22

Николаевская область

Как будут отключать свет 12 ноября: список графиков по регионам

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

