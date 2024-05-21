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Як виділятимуть Україні та використовуватимуть прибуток від активів Росії: відповідь Ради ЄС

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рада ЄС ухвалила низку законодавчих актів, які гарантують, що чистий прибуток від заморожених активів Росії буде використано для подальшої військової підтримки України, а також зміцнення її оборонного потенціалу та реконструкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

"Центральні депозитарії, що володіють російськими суверенними активами та резервами в розмірі понад 1 млн євро, зроблять фінансовий внесок зі свого відповідного чистого прибутку, накопиченого з 15 лютого 2024 року", - йдеться в повідомленні. 

При цьому наголошується, що суми виплачуватимуться центральними депозитаріями ЄС раз на два роки і використовуватимуться для подальшої військової підтримки України через Європейський фонд миру, а також для підтримки оборонно-промислового потенціалу України та потреб у реконструкції. 

Так, 90% коштів передаватимуть до Європейського фонду миру, а решту 10% - на програми ЄС, що фінансуються з бюджету блоку. 

"Цей розподіл буде переглядатися щорічно, і вперше - до 1 січня 2025 року", - йдеться в повідомленні. 

При цьому наголошується, що центральним депозитаріям буде дозволено тимчасово утримувати частину фінансового внеску в розмірі близько 10% для дотримання встановлених вимог до капіталу та управління ризиками у зв'язку з наслідками війни в Україні для активів, які перебувають у розпорядженні центральних депозитаріїв.

Активи РФ

У Європі та Сполучених Штатах було заморожено активи Центрального банку Росії на суму близько 330 мільярдів доларів у відповідь на військове повномасштабне вторгнення в Україну. Питання про те, що робити з цими грошима, залишається невирішеним.

Питання про конфіскацію активів поки що не розглядали. Замість цього західні країни запропонували використовувати отриманий прибуток для надання допомоги Україні.

Так, 21 травня Рада ЄС схвалила передачу Україні доходів від заморожених активів Росії.

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