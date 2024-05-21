Як виділятимуть Україні та використовуватимуть прибуток від активів Росії: відповідь Ради ЄС

"Центральні депозитарії, що володіють російськими суверенними активами та резервами в розмірі понад 1 млн євро, зроблять фінансовий внесок зі свого відповідного чистого прибутку, накопиченого з 15 лютого 2024 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що суми виплачуватимуться центральними депозитаріями ЄС раз на два роки і використовуватимуться для подальшої військової підтримки України через Європейський фонд миру, а також для підтримки оборонно-промислового потенціалу України та потреб у реконструкції.

Так, 90% коштів передаватимуть до Європейського фонду миру, а решту 10% - на програми ЄС, що фінансуються з бюджету блоку.

"Цей розподіл буде переглядатися щорічно, і вперше - до 1 січня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що центральним депозитаріям буде дозволено тимчасово утримувати частину фінансового внеску в розмірі близько 10% для дотримання встановлених вимог до капіталу та управління ризиками у зв'язку з наслідками війни в Україні для активів, які перебувають у розпорядженні центральних депозитаріїв.