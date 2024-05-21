Как будет выделяться Украине и использоваться прибыль от активов России: ответ Совета ЕС

"Центральные депозитарии, владеющие российскими суверенными активами и резервами в размере более 1 млн евро, сделают финансовый взнос из своей соответствующей чистой прибыли, накопленной с 15 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что суммы будут выплачиваться центральными депозитариями ЕС раз в два года и использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, а также для поддержки оборонно-промышленного потенциала Украины и потребностей в реконструкции.

Так, 90% средств будут передаваться в Европейский фонд мира, а оставшиеся 10% - на программы ЕС, финансируемые из бюджета блока.

"Это распределение будет пересматриваться ежегодно, и впервые - до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что центральным депозитариям будет разрешено временно удерживать часть финансового взноса в размере около 10% для соблюдения установленных требований к капиталу и управлению рисками в связи с последствиями войны в Украине для активов, находящихся в распоряжении центральных депозитариев.