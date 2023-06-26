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Як відбилася спроба бунту Пригожина на військах РФ в Україні: відповідь експертів ISW

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Понеділок 26 червня 2023 03:08
Як відбилася спроба бунту Пригожина на військах РФ в Україні: відповідь експертів ISW Фото: бунт ПВК "Вагнера" не вплинув на війська РФ в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спроба бунту бойовиків ПВК "Вагнера" 23-24 червня, скоріш за все, не вплинула на здатність російських військ проводити операції тактичного рівня в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними українських та російських джерел, бойові дії тривали у звичайному режимі вздовж усієї лінії фронту, при цьому окупанти також зробили спроби низки наземних атак у районі Бахмута.

При цьому експерти ISW зазначають, що деякі російські джерела використали збройний заколот як спосіб виправдовувати в майбутньому невдачі росіян в Україні та будь-які поступи українських військ на південному та східному напрямках.

Ключові висновки ISW:

  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.
  • Начальник ГУР України Кирило Буданов 23 червня попередив, що Росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС.
  • Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути міжнародний кордон у Сумській області.
  • Російські сили продовжували обмежені наземні атаки в районі Сватового, Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російські та українські сили провели обмежені наземні атаки у західній частині Донецької та Запорізької областей.
  • Російські джерела стверджують, що українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту на лівому березі Херсонської області.
  • Російська окупаційна влада продовжує використовувати політику щодо дітей для посилення соціального та адміністративного контролю над окупованими територіями.

Бунт Пригожина у РФ

У п'ятницю, 23 червня, бойовики ПВК "Вагнера" заявили, що йдуть на Москву, щоб "розібратися із беззаконням". Однак надвечір 24 червня ватажок бойовиків Євген Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.

Пізніше стало відомо, що Пригожин під час свого "походу"наполягав, щоб у переговорах брали участь "перші особи".

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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