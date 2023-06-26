Як відбилася спроба бунту Пригожина на військах РФ в Україні: відповідь експертів ISW

Спроба бунту бойовиків ПВК "Вагнера" 23-24 червня, скоріш за все, не вплинула на здатність російських військ проводити операції тактичного рівня в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними українських та російських джерел, бойові дії тривали у звичайному режимі вздовж усієї лінії фронту, при цьому окупанти також зробили спроби низки наземних атак у районі Бахмута.

При цьому експерти ISW зазначають, що деякі російські джерела використали збройний заколот як спосіб виправдовувати в майбутньому невдачі росіян в Україні та будь-які поступи українських військ на південному та східному напрямках.

Ключові висновки ISW:

Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

Начальник ГУР України Кирило Буданов 23 червня попередив, що Росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС.

Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути міжнародний кордон у Сумській області.

Російські сили продовжували обмежені наземні атаки в районі Сватового, Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.

Російські та українські сили провели обмежені наземні атаки у західній частині Донецької та Запорізької областей.

Російські джерела стверджують, що українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту на лівому березі Херсонської області.

Російська окупаційна влада продовжує використовувати політику щодо дітей для посилення соціального та адміністративного контролю над окупованими територіями.

Бунт Пригожина у РФ

У п'ятницю, 23 червня, бойовики ПВК "Вагнера" заявили, що йдуть на Москву, щоб "розібратися із беззаконням". Однак надвечір 24 червня ватажок бойовиків Євген Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.

Пізніше стало відомо, що Пригожин під час свого "походу"наполягав, щоб у переговорах брали участь "перші особи".

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.