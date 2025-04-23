Як вибрати рамки для номерів авто: поради автомобілістам

Для кріплення на машину державного номерного знака використовуються перехідні рамки. Як обрати таку, щоб не загубити дорогоцінний номер і щоб не свердлити власний автомобіль?
Про кілька порад з вибору рамки під номер читайте в матеріалі РБК-Україна.
Рамка під номером – фактично перехідник, який з одного боку тримає номер, а з іншого – сам кріпиться до машини. Функціональна її важливість у тому, що вона тримає державний номер, за втрату якого водія можуть покарати. Попутно рамка може грати додаткову роль, і з цим ми теж розберемося нижче.
Мінімальний набір вимог до рамки такий:
Площина для написів. Дуже часто рамка має внизу під номером смужку для тих чи інших написів – рекламних, клубних, особистих. Можна навіть замовити нанесення оригінальних написів під свої уподобання. Дизайнерських варіантів безліч, логотипи та літери написів бувають опуклими, білими, кольоровими, під хром та світловідбиваючою фарбою.
Рамки, що затуляють номера. Перш за все нагадаємо, що ПДР України (п. 30.2) забороняють затуляти чимось номер. І у випадку проблем з патрульними з цього приводу можна посилатись на п.2.9. В. ПДР України. Там йдеться, що номер має читатись з відстані 20 метрів, і нічого немає про заборону прозорих для ока матеріалів. Між іншим, захист номера буває з прозорого пластику або з металевої сітки.
Рамки з лампочками. Строго кажучи, жодних нестандартних джерел світла зовні на машині не повинно бути (п. 31.4.3. ПДР України). Проте іноді рамка з підсвічуванням номера виявляється в нагоді – наприклад, коли штатні ліхтарики освітлення заднього номера виявляться пошкодженими. І будьте уважними, аби не купити рамку з LED-діодами, які світять не на номер, а назовні – тобто в очі іншим водіям.
Часто через рамки автомобіль губить свої номери: їх зриває з місця разом з рамками чи окремо, коли машина, скажімо, штурмує калюжі, снігові замети, високу жорстку траву. Тож якщо автомобіль експлуатується в сурових умовах і передок та корма його частенько контактують з перешкодами згаданого типу, є сенс відмовитись від рамок взагалі. Набагато надійніше буде, якщо номери правильно закріпити за зовнішні деталі машини.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
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