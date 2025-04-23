Как выбрать рамки для номеров авто: советы автомобилистам

Для крепления на машину государственного номерного знака используются переходные рамки. Как выбрать такую, чтобы не потерять драгоценный номер и чтобы не сверлить собственный автомобиль?
О нескольких советах по выбору рамки под номер читайте в материале РБК-Украина.
Рамка под номер - фактически переходник, который с одной стороны держит номер, а с другой - сам крепится к машине. Функциональная ее важность в том, что она держит государственный номер, за потерю которого водителя могут наказать. Попутно рамка может играть дополнительную роль, и с этим мы тоже разберемся ниже.
Минимальный набор требований к рамке таков:
Плоскость для надписей. Очень часто рамка имеет внизу под номером полоску для тех или иных надписей - рекламных, клубных, личных. Можно даже заказать нанесение оригинальных надписей под свои предпочтения. Дизайнерских вариантов множество, логотипы и буквы надписей бывают выпуклыми, белыми, цветными, под хром и светоотражающей краской.
Рамки, заслоняющие номера. Прежде всего напомним, что ПДД Украины (п. 30.2) запрещают заслонять чем-то номер. И в случае проблем с патрульными по этому поводу можно ссылаться на п.2.9. В. ПДД Украины. Там говорится, что номер должен читаться с расстояния 20 метров, и ничего нет о запрете прозрачных для глаза материалов. Между прочим, защита номера бывает из прозрачного пластика или из металлической сетки.
Рамки с лампочками. Строго говоря, никаких нестандартных источников света снаружи на машине не должно быть (п. 31.4.3. ПДД Украины). Однако иногда рамка с подсветкой номера пригодится - например, когда штатные фонарики освещения заднего номера окажутся поврежденными. И будьте внимательны, чтобы не купить рамку с LED-диодами, которые светят не на номер, а наружу - то есть в глаза другим водителям.
Часто из-за рамок автомобиль теряет свои номера: их срывает с места вместе с рамками или отдельно, когда машина, скажем, штурмует лужи, снежные заносы, высокую жесткую траву. Поэтому если автомобиль эксплуатируется в суровых условиях и передок и корма его частенько контактируют с препятствиями упомянутого типа, есть смысл отказаться от рамок вообще. Гораздо надежнее будет, если номера правильно закрепить за внешние детали машины.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.
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