Як вибрати рамки для номерів авто: поради автомобілістам

Для кріплення на машину державного номерного знака використовуються перехідні рамки. Як обрати таку, щоб не загубити дорогоцінний номер і щоб не свердлити власний автомобіль?

Рамка під номером – фактично перехідник, який з одного боку тримає номер, а з іншого – сам кріпиться до машини. Функціональна її важливість у тому, що вона тримає державний номер, за втрату якого водія можуть покарати. Попутно рамка може грати додаткову роль, і з цим ми теж розберемося нижче.

Що має бути на рамці номера

Мінімальний набір вимог до рамки такий:

З тилового боку вона повинна мати набір отворів для "стикування" зі штатними отворами на машині;

Якщо наявних отворів мало і вони не збігаються з жодною парою отворів на кузові, на тильній стороні рамки має бути місце для свердління додаткових отворів. І матеріал рамки повинен піддатись свердлу, будучи при тому достатньо міцним для утримання потім всієї конструкції на кузові;

З лицьового боку на рамці потрібні якісь елементи фіксації для утримання стандартної номерної таблички розміром 520х112 мм.

Як вибирати рамки для номерів

Матеріал . Всі рамки, які ви знайдете, будуть пластикові – хіба що, з окремими металевими деталями. Ключовий момент для всього виробу – пластик має бути якісним, адже нестійкий до сонця і морозів контрафакт з часом стає крихким, тріскається і ламається, гублячи десь у дорозі номерний знак. З доступних ознак хорошого пластику – він зазвичай м’якіший за інші. Є моделі, в яких зовнішня накладка рамки зроблена з неіржавіючої сталі. Це симпатично і може навіть корисно, але тільки за умови, що металева деталь добре фіксується на пластиковій основі.

. Всі рамки, які ви знайдете, будуть пластикові – хіба що, з окремими металевими деталями. Ключовий момент для всього виробу – пластик має бути якісним, адже нестійкий до сонця і морозів контрафакт з часом стає крихким, тріскається і ламається, гублячи десь у дорозі номерний знак. З доступних ознак хорошого пластику – він зазвичай м’якіший за інші. Є моделі, в яких зовнішня накладка рамки зроблена з неіржавіючої сталі. Це симпатично і може навіть корисно, але тільки за умови, що металева деталь добре фіксується на пластиковій основі. Спосіб утримання номера . У найпростіших рамок по периметру лицьової частини є виступи, які тримають номер за краї. Точніше, вони роблять це доти, поки не будуть зношені їхні кромки внаслідок монтажу-демонтажу знака. Буває, що неякісний пластик з роками старішає і втрачає пружність, через що номер може загубитися. Добротні рамки мають по периметру таку собі додаткову кришку, вона по краях надійно притискує номер.

. У найпростіших рамок по периметру лицьової частини є виступи, які тримають номер за краї. Точніше, вони роблять це доти, поки не будуть зношені їхні кромки внаслідок монтажу-демонтажу знака. Буває, що неякісний пластик з роками старішає і втрачає пружність, через що номер може загубитися. Добротні рамки мають по периметру таку собі додаткову кришку, вона по краях надійно притискує номер. Оформлення. Часто критерієм вибору для водія є оформлення рамки з лиця, там, де її бачить спостерігач. Є рамки чорні, є сріблясті (відповідним чином фарбовані), є блискучі – або пофарбовані "під хром" або з накладками з неіржавіючої сталі. Попередимо, що "хромована" фарба за кілька років зникає з рамки, особливо якщо на неї часто потрапляє активна піна на автомийці.

Другорядні можливості

Площина для написів. Дуже часто рамка має внизу під номером смужку для тих чи інших написів – рекламних, клубних, особистих. Можна навіть замовити нанесення оригінальних написів під свої уподобання. Дизайнерських варіантів безліч, логотипи та літери написів бувають опуклими, білими, кольоровими, під хром та світловідбиваючою фарбою.

Рамки, що затуляють номера. Перш за все нагадаємо, що ПДР України (п. 30.2) забороняють затуляти чимось номер. І у випадку проблем з патрульними з цього приводу можна посилатись на п.2.9. В. ПДР України. Там йдеться, що номер має читатись з відстані 20 метрів, і нічого немає про заборону прозорих для ока матеріалів. Між іншим, захист номера буває з прозорого пластику або з металевої сітки.

Рамки з лампочками. Строго кажучи, жодних нестандартних джерел світла зовні на машині не повинно бути (п. 31.4.3. ПДР України). Проте іноді рамка з підсвічуванням номера виявляється в нагоді – наприклад, коли штатні ліхтарики освітлення заднього номера виявляться пошкодженими. І будьте уважними, аби не купити рамку з LED-діодами, які світять не на номер, а назовні – тобто в очі іншим водіям.



Коротко

Часто через рамки автомобіль губить свої номери: їх зриває з місця разом з рамками чи окремо, коли машина, скажімо, штурмує калюжі, снігові замети, високу жорстку траву. Тож якщо автомобіль експлуатується в сурових умовах і передок та корма його частенько контактують з перешкодами згаданого типу, є сенс відмовитись від рамок взагалі. Набагато надійніше буде, якщо номери правильно закріпити за зовнішні деталі машини.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.