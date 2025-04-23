Как выбрать рамки для номеров авто: советы автомобилистам

Для крепления на машину государственного номерного знака используются переходные рамки. Как выбрать такую, чтобы не потерять драгоценный номер и чтобы не сверлить собственный автомобиль?

Рамка под номер - фактически переходник, который с одной стороны держит номер, а с другой - сам крепится к машине. Функциональная ее важность в том, что она держит государственный номер, за потерю которого водителя могут наказать. Попутно рамка может играть дополнительную роль, и с этим мы тоже разберемся ниже.

Что должно быть на рамке номера

Минимальный набор требований к рамке таков:

С тыловой стороны она должна иметь набор отверстий для "стыковки" со штатными отверстиями на машине;

Если имеющихся отверстий мало и они не совпадают ни с одной парой отверстий на кузове, на тыльной стороне рамки должно быть место для сверления дополнительных отверстий. И материал рамки должен поддаваться сверлению, будучи при этом достаточно прочным для удержания потом всей конструкции на кузове;

С лицевой стороны на рамке нужны некие элементы фиксации для удержания стандартной номерной таблички размером 520х112 мм.

Как выбирать рамки для номеров

Материал . Все рамки, которые вы найдете, будут пластиковые - разве что, с отдельными металлическими деталями. Ключевой момент для всего изделия - пластик должен быть качественным, ведь неустойчивый к солнцу и морозам контрафакт со временем становится хрупким, трескается и ломается, теряя где-то в дороге номерной знак. Из доступных признаков хорошего пластика - он обычно мягче остальных. Есть модели, в которых внешняя накладка рамки сделана из нержавеющей стали. Это симпатично и может даже полезно, но только при условии, что металлическая деталь хорошо фиксируется на пластиковой основе.

. Все рамки, которые вы найдете, будут пластиковые - разве что, с отдельными металлическими деталями. Ключевой момент для всего изделия - пластик должен быть качественным, ведь неустойчивый к солнцу и морозам контрафакт со временем становится хрупким, трескается и ломается, теряя где-то в дороге номерной знак. Из доступных признаков хорошего пластика - он обычно мягче остальных. Есть модели, в которых внешняя накладка рамки сделана из нержавеющей стали. Это симпатично и может даже полезно, но только при условии, что металлическая деталь хорошо фиксируется на пластиковой основе. Способ удержания номера . У самых простых рамок по периметру лицевой части есть выступы, которые держат номер за края. Точнее, они делают это до тех пор, пока не будут изношены их кромки вследствие монтажа-демонтажа знака. Бывает, что некачественный пластик с годами стареет и теряет упругость, из-за чего номер может потеряться. Добротные рамки имеют по периметру некую дополнительную крышку, она по краям надежно прижимает номер.

. У самых простых рамок по периметру лицевой части есть выступы, которые держат номер за края. Точнее, они делают это до тех пор, пока не будут изношены их кромки вследствие монтажа-демонтажа знака. Бывает, что некачественный пластик с годами стареет и теряет упругость, из-за чего номер может потеряться. Добротные рамки имеют по периметру некую дополнительную крышку, она по краям надежно прижимает номер. Оформление. Часто критерием выбора для водителя является оформление рамки с лица, там, где ее видит наблюдатель. Есть рамки черные, есть серебристые (соответствующим образом окрашенные), есть блестящие - либо окрашенные "под хром" либо с накладками из нержавеющей стали. Предупредим, что "хромированная" краска за несколько лет исчезает с рамки, особенно если на нее часто попадает активная пена на автомойке.

Второстепенные возможности

Плоскость для надписей. Очень часто рамка имеет внизу под номером полоску для тех или иных надписей - рекламных, клубных, личных. Можно даже заказать нанесение оригинальных надписей под свои предпочтения. Дизайнерских вариантов множество, логотипы и буквы надписей бывают выпуклыми, белыми, цветными, под хром и светоотражающей краской.

Рамки, заслоняющие номера. Прежде всего напомним, что ПДД Украины (п. 30.2) запрещают заслонять чем-то номер. И в случае проблем с патрульными по этому поводу можно ссылаться на п.2.9. В. ПДД Украины. Там говорится, что номер должен читаться с расстояния 20 метров, и ничего нет о запрете прозрачных для глаза материалов. Между прочим, защита номера бывает из прозрачного пластика или из металлической сетки.

Рамки с лампочками. Строго говоря, никаких нестандартных источников света снаружи на машине не должно быть (п. 31.4.3. ПДД Украины). Однако иногда рамка с подсветкой номера пригодится - например, когда штатные фонарики освещения заднего номера окажутся поврежденными. И будьте внимательны, чтобы не купить рамку с LED-диодами, которые светят не на номер, а наружу - то есть в глаза другим водителям.



Коротко

Часто из-за рамок автомобиль теряет свои номера: их срывает с места вместе с рамками или отдельно, когда машина, скажем, штурмует лужи, снежные заносы, высокую жесткую траву. Поэтому если автомобиль эксплуатируется в суровых условиях и передок и корма его частенько контактируют с препятствиями упомянутого типа, есть смысл отказаться от рамок вообще. Гораздо надежнее будет, если номера правильно закрепить за внешние детали машины.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.