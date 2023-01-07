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Як вибрати маршрут і не натрапити на міни: в Україні створили карту вибухонебезпечних територій

Фото: в Україні створили карту вибухонебезпечних територій (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні створили інтерактивну мапу вибухонебезпечних територій. З її допомогою громадяни можуть ознайомитись із безпечними маршрутами для пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту.

На карті відображаються місця, де вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них.

Зазначається, що похибка локалізації становить до 30 м.

Фото: мапа вибухонебезпечних територій України (mine.dsns.gov.ua)

Детально карту можна розглянути за посиланням.

Також у ДСНС рекомендують використовувати інформацію з інтерактивної картки при відвідуванні територій, на яких велися бойові дії.

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомляли, що під час російської агресії в Україні від мін загинули та постраждали близько 600 українців.

Раніше ми писали, що під час розмінування у Херсонській області на ворожій міні вибухнули троє співробітників ДСНС Житомирської області.

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