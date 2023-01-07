Как выбрать маршрут и не наткнуться на мины: в Украине создали карту взрывоопасных территорий

На карте отображаются места, где уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них.

Отмечается, что погрешность локализации составляет до 30 м.

Фото: карта взрывоопасных территорий Украины (mine.dsns.gov.ua)

Подробно карту можно рассмотреть по ссылке.

Также в ГСЧС рекомендуют использовать информацию с интерактивной карты при посещении территорий, на которых велись боевые действия.