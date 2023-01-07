Как выбрать маршрут и не наткнуться на мины: в Украине создали карту взрывоопасных территорий

В Украине создали интерактивную карту взрывоопасных территорий. С ее помощью граждане могут ознакомиться с безопасными маршрутами для передвижения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту.
На карте отображаются места, где уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них.
Отмечается, что погрешность локализации составляет до 30 м.
Фото: карта взрывоопасных территорий Украины (mine.dsns.gov.ua)
Подробно карту можно рассмотреть по ссылке.
Также в ГСЧС рекомендуют использовать информацию с интерактивной карты при посещении территорий, на которых велись боевые действия.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что во время российской агрессии в Украине от мин погибли и пострадали около 600 украинцев.
Ранее мы писали, что во время разминирования в Херсонской области на вражеской мине взорвались три сотрудника ГСЧС Житомирской области.
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