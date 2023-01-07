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Как выбрать маршрут и не наткнуться на мины: в Украине создали карту взрывоопасных территорий

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Суббота 07 января 2023 11:50
Как выбрать маршрут и не наткнуться на мины: в Украине создали карту взрывоопасных территорий Фото: в Украине создали карту взрывоопасных территорий (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине создали интерактивную карту взрывоопасных территорий. С ее помощью граждане могут ознакомиться с безопасными маршрутами для передвижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту.

На карте отображаются места, где уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них.

Отмечается, что погрешность локализации составляет до 30 м.

Как выбрать маршрут и не наткнуться на мины: в Украине создали карту взрывоопасных территорий

Фото: карта взрывоопасных территорий Украины (mine.dsns.gov.ua)

Подробно карту можно рассмотреть по ссылке.

Также в ГСЧС рекомендуют использовать информацию с интерактивной карты при посещении территорий, на которых велись боевые действия.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что во время российской агрессии в Украине от мин погибли и пострадали около 600 украинцев.

Ранее мы писали, что во время разминирования в Херсонской области на вражеской мине взорвались три сотрудника ГСЧС Житомирской области.

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