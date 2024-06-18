Як вибрати колісні диски на машину: важливі поради автомобілістам

На жаль, велика доля автомобілістів з усіх технічних параметрів дисків визнає тільки один: "влізе чи не влізе". Мається на увазі, чи поміститься колесо у зборі в колісну арку і чи не буде воно під час руху чіплятись за деталі підвіски та кузова. Таким власникам корисно буде знати, що при відхиленні деяких характеристик дисків від штатних колесо може просто відокремитись на ходу і завдати ушкоджень людям та іншим машинам.

Тому підбирати диски для коліс треба за кількома параметрами і відступати від стандарту можна лише в межах дозволених допусків.

Кріплення

Колесо не можна буде встановити на машину, коли хоча б один з перших двох параметрів буде порушений. Йдеться про PCD – кількість отворів під болти та схему їхнього розташування. Позначення має вигляд типу 4х98, 5х120, 4х114,3 тощо, де перша цифра показує кількість отворів під болти чи шпильки, а друга – діаметр кола, по якому розташовані ці отвори. Ще один параметр – DIA, діаметр центрального отвору, яким диск центрується на маточині. Тут припустимі деякі відхилення: коли центральний отвір на дискові більше виступу на маточині авто, колесо встановити можна, хоча процес буде ускладнений. Але якщо DIA диску менше, ніж виступ на маточини, використати на цій машині дане колесо не вийде.

Діаметр під шину

Цей розмір обумовлений автовиробником і всі можливі відхилення вказуються в заводському мануалі, а використовувати інші діаметри у розвинених країнах забороняє закон. В українських умовах обмеження тільки фізичне: поки вдається зберігати більш-менш близьким до штатного зовнішній діаметр колеса, діаметр диска всередині нього можна змінювати як завгодно. Але коли шина почне чіплятися за кузов і підвіску, значить, комплектне колесо вийшло занадто великим. Рідкісний для українських водіїв випадок – спроба використати диски меншого діаметра, ніж штатні. Таке роблять для підвищення комфортності руху завдяки більшому профілю шини, але слід мати на увазі, що диск діаметру меншого, ніж штатний, може не "надітись" на великий гальмівний диск.

Виліт диска

Інженери називають цей параметр ЕТ або Offset, на практиці це відстань між віссю симетрії диска і площиною, якою він прилягає до маточини. Виліт може бути як з плюсом, так і з мінусом, він позначається в міліметрах і на диску маркується як ET25, ET30, ЕТ45 тощо. Візуально менший виліт дає ефект ширше розставлених коліс у вигляді спереду/ззаду. ET нормується автовиробником, але незначне, в межах 5 мм відхилення припустиме. Але якщо різниця з штатним параметром буде більшою, чекайте небезпечних наслідків: колесо буде чіплятись за деталі підвіски та крила, керованість машини погіршиться, а підшипники маточин будуть зношуватись у прискореному темпі. Саме широко розчепірені колеса часто є причиною їхнього відриву на ходу – через нештатні навантаження на кріплення.

Ширина диска

Цей розмір треба ув’язати з шириною шини і вилітом диска. Так, ширина колеса впливає на придатність диска з нерідним для даної моделі авто ЕТ. Тобто, для прикладу, за рахунок зменшення ширини можна добитись встановлення на машину дисків з меншим вилітом – тобто більш розставлених. Щодо зв’язку ширини диску і ширини шини, то різниця між ними має бути не більше як 30 %, інакше машина втрачатиме керованість у деяких режимах – через викривлення протектора.

Коротко

Те, що колісні диски сприймаються в першу чергу як елемент декору – властивість не тільки вітчизняної автоспільноти. Але ставити при виборі нових коліс технічні параметри на другий план теж неправильно. Бажаний дизайн неодмінно слід узгодити з припустим вилітом, діаметром і шириною. На сучасних авто – швидкісних і потужних, з ретельно прорахованою керованістю – інакше просто не можна.