Як вибрати електробайк: корисні поради, що допоможуть не переплатити за техніку
Електровелосипед – транспорт хоч і простий, але загалу потенційних користувачів зовсім незнайомий. Журналісти РБК-Україна Авто діляться своїм досвідом вибору і користування електробайками.
Про нюанси вибору велосипеда з електроприводом читайте в матеріалі РБК-Україна.
Вибір електровелосипеда треба починати з розуміння власних потреб: чи збираєтесь ви використовувати його коли-небудь також у звичайному, педальному режимі, чи ні. Тому що за великим рахунком частина електробайків є велосипедом тільки формально, а рухатись з посадженою батареєю на них відверто важко. Це стосується в першу чергу характерних компактних моделей з маленькими колесами і спрощеним, якщо не сказати, символічним педальним приводом. Звісно, є також кілька інших нюансів, про які теж поговоримо.
Клас електровелосипеда
Велосипеди, з електроприводом чи без, розподіляються за призначенням: є міські, дорожні, гірські, складні. Це ускладнює вибір, але якщо не помилитись з ним, потім байк буде зручнішим в експлуатації. І не забувайте старий закон буття, за яким розширення одних можливостей традиційно погіршує деякі інші.
Обирайте ведуче колесо
В тих моделях, які доступні українським користувачам, двигун розміщується в маточині колеса. Якщо йдеться про переднє, то це більш простий і дешевий варіант. З мінусів – додатковий клопіт з роз’єднанням дротів, коли вам захочеться демонтувати колесо для розміщення велосипеда в багажнику авто. А ще на нерівних грунтових стежках при різкому доданні “газу” переднє ведуче колесо може пробуксовувати.
Мотор у задньому колесі – це впевнена поведінка велосипеда на поганій дорозі і більша ймовірність, що мотор буде по-справжньому потужний.
Варіант розміщення електродвигуна в центрі рами (біля каретки педалей) – найдорожчий, і зазвичай він використовується в моделях з розширеними можливостями, про які згадаємо нижче. Скажімо, такий велосипед може бути обладнаним гібридним приводом або коробкою передач біля заднього колеса, що дає впевненішу тягу на підйомах і більший пробіг від зарядки до зарядки.
Мотор з редуктором чи без
Редукторний двигун забезпечує кращу динаміку і економить заряд батареї, але з ним менша максимальна швидкість (для велосипеда другорядний параметр) – в межах 30 – 32 км/год проти тих 50 км/год, які дає безредукторна система. Певно, слід нагадати, що і 30 км/год будуть смертельно небезпечними у випадку падіння на асфальт без шолома і захисного спорядження.
Важливий нюанс – велік з редукторним мотор-колесом не підтримує рекуперацію (не повертає енергію в батарею при русі накатом), але в ньому мотор не заважає крутити педалі. Електродвигуни прямого приводу (дайрект-драйв мотори) чинять опір обертанню педалей, але на спусках вони можуть зарядити АКБ аж до 15 % ємності. Прямий привід має сенс на потужних моделях, де драйвер майже не користується педалями.
Гібридний – дорого, але корисно
У дорогих електровелосипедів європейських брендів часто є корисний для здоров’я гібридний режим – це коли електропривід лише частково допомагає людині тиснути на педалі. Це так званий pedal-assist, який економить заряд батареї і дає водієві шанс використати таки велосипед для фізичних вправ. Правильний асистент має кілька ступенів допомоги аж до інтелектуального режиму: наприклад, на підйомі, коли водій змушений дужче тиснути на педалі, електропривод теж збільшує свою допомогу.
Яку батарею обрати для електровелосипеда
Велосипедні батареї є трьох видів:
- Свинцеві SLA. Це найдешевший варіант, але вони мать малу ємність та малий ресурс – до 300-500 циклів заряд/розряд.
- Літій-іонні Li-Ion. Ці батареї дорожчі, але мають до 1000 циклів та меншу масу. Це найбільш рекомендований акумулятор для електровелосипеда.
- Літій-фосфатні LiFePO4. Можна сказати, що це люксові батареї – вони дуже дорогі, але мають ресурс удвічі більший за літій-іонні.
Для мешканців багатоповерхівок може бути важливою така опція як легковід’ємна батарея: її можна забирати на ніч в квартиру (для заряджання і проти крадіїв), поки велосипед відпочиває, наприклад, у під’їзді.
Потужність двигуна
На мотор потужністю до 200 – 300 Вт не варто звертати уваги, адже це – мінімум, необхідний для неквапливого пересування рівним асфальтом. Найчастіше електровелосипед має мотор потужністю порядку 500 Вт, і така потужність вже достатня для прогулянок заміськими путівцями і стежками. Звісно, є електробайки більшою потужністю, аж до 1000 ватт, але то вже швидше мотоцикли.
Автономність. Знов таки, літій-іонна батарея ємністю менше 10 А*год не має сенсу, адже з нею асфальтом велік не проїде без підзарядки і 15 км. З іншого боку, автономність 60 – 80 км вважається хорошим результатом.
Коротко
Електровелосипед коштує помітних для сімейного бюджету грошей. І якщо бажання є, а фінансової можливості немає, можна спробувати отримати електровелосипед по частинах. По-перше, можна перетворити на електричний наявний звичайний велосипед, придбавши комплект компонентів. Або купити спочатку звичайний класичний велосипед (і користуватись ним), і заощаджувати гроші на подальше дообладнання його електроприводом. Звісно, в обох випадках слід обирати такий велік і такий електрокомплект, щоби вони могли бути узгоджені між собою.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
Нещодавно РБК-Україна розповідало, як перевезти безпечно та швидко велосипед на автомобілі.