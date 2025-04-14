Як вибрати електробайк: корисні поради, що допоможуть не переплатити за техніку

Електровелосипед – транспорт хоч і простий, але загалу потенційних користувачів зовсім незнайомий. Журналісти РБК-Україна Авто діляться своїм досвідом вибору і користування електробайками.

Вибір електровелосипеда треба починати з розуміння власних потреб: чи збираєтесь ви використовувати його коли-небудь також у звичайному, педальному режимі, чи ні. Тому що за великим рахунком частина електробайків є велосипедом тільки формально, а рухатись з посадженою батареєю на них відверто важко. Це стосується в першу чергу характерних компактних моделей з маленькими колесами і спрощеним, якщо не сказати, символічним педальним приводом. Звісно, є також кілька інших нюансів, про які теж поговоримо.

Клас електровелосипеда

Велосипеди, з електроприводом чи без, розподіляються за призначенням: є міські, дорожні, гірські, складні. Це ускладнює вибір, але якщо не помилитись з ним, потім байк буде зручнішим в експлуатації. І не забувайте старий закон буття, за яким розширення одних можливостей традиційно погіршує деякі інші.

Обирайте ведуче колесо

В тих моделях, які доступні українським користувачам, двигун розміщується в маточині колеса. Якщо йдеться про переднє, то це більш простий і дешевий варіант. З мінусів – додатковий клопіт з роз’єднанням дротів, коли вам захочеться демонтувати колесо для розміщення велосипеда в багажнику авто. А ще на нерівних грунтових стежках при різкому доданні “газу” переднє ведуче колесо може пробуксовувати.

Мотор у задньому колесі – це впевнена поведінка велосипеда на поганій дорозі і більша ймовірність, що мотор буде по-справжньому потужний.

Варіант розміщення електродвигуна в центрі рами (біля каретки педалей) – найдорожчий, і зазвичай він використовується в моделях з розширеними можливостями, про які згадаємо нижче. Скажімо, такий велосипед може бути обладнаним гібридним приводом або коробкою передач біля заднього колеса, що дає впевненішу тягу на підйомах і більший пробіг від зарядки до зарядки.

Мотор з редуктором чи без

Редукторний двигун забезпечує кращу динаміку і економить заряд батареї, але з ним менша максимальна швидкість (для велосипеда другорядний параметр) – в межах 30 – 32 км/год проти тих 50 км/год, які дає безредукторна система. Певно, слід нагадати, що і 30 км/год будуть смертельно небезпечними у випадку падіння на асфальт без шолома і захисного спорядження.

Важливий нюанс – велік з редукторним мотор-колесом не підтримує рекуперацію (не повертає енергію в батарею при русі накатом), але в ньому мотор не заважає крутити педалі. Електродвигуни прямого приводу (дайрект-драйв мотори) чинять опір обертанню педалей, але на спусках вони можуть зарядити АКБ аж до 15 % ємності. Прямий привід має сенс на потужних моделях, де драйвер майже не користується педалями.

Гібридний – дорого, але корисно

У дорогих електровелосипедів європейських брендів часто є корисний для здоров’я гібридний режим – це коли електропривід лише частково допомагає людині тиснути на педалі. Це так званий pedal-assist, який економить заряд батареї і дає водієві шанс використати таки велосипед для фізичних вправ. Правильний асистент має кілька ступенів допомоги аж до інтелектуального режиму: наприклад, на підйомі, коли водій змушений дужче тиснути на педалі, електропривод теж збільшує свою допомогу.

Яку батарею обрати для електровелосипеда

Велосипедні батареї є трьох видів:

Свинцеві SLA. Це найдешевший варіант, але вони мать малу ємність та малий ресурс – до 300-500 циклів заряд/розряд.

Це найдешевший варіант, але вони мать малу ємність та малий ресурс – до 300-500 циклів заряд/розряд. Літій-іонні Li-Ion. Ці батареї дорожчі, але мають до 1000 циклів та меншу масу. Це найбільш рекомендований акумулятор для електровелосипеда.

Ці батареї дорожчі, але мають до 1000 циклів та меншу масу. Це найбільш рекомендований акумулятор для електровелосипеда. Літій-фосфатні LiFePO4. Можна сказати, що це люксові батареї – вони дуже дорогі, але мають ресурс удвічі більший за літій-іонні.

Для мешканців багатоповерхівок може бути важливою така опція як легковід’ємна батарея: її можна забирати на ніч в квартиру (для заряджання і проти крадіїв), поки велосипед відпочиває, наприклад, у під’їзді.

Потужність двигуна

На мотор потужністю до 200 – 300 Вт не варто звертати уваги, адже це – мінімум, необхідний для неквапливого пересування рівним асфальтом. Найчастіше електровелосипед має мотор потужністю порядку 500 Вт, і така потужність вже достатня для прогулянок заміськими путівцями і стежками. Звісно, є електробайки більшою потужністю, аж до 1000 ватт, але то вже швидше мотоцикли.

Автономність. Знов таки, літій-іонна батарея ємністю менше 10 А*год не має сенсу, адже з нею асфальтом велік не проїде без підзарядки і 15 км. З іншого боку, автономність 60 – 80 км вважається хорошим результатом.

Коротко

Електровелосипед коштує помітних для сімейного бюджету грошей. І якщо бажання є, а фінансової можливості немає, можна спробувати отримати електровелосипед по частинах. По-перше, можна перетворити на електричний наявний звичайний велосипед, придбавши комплект компонентів. Або купити спочатку звичайний класичний велосипед (і користуватись ним), і заощаджувати гроші на подальше дообладнання його електроприводом. Звісно, в обох випадках слід обирати такий велік і такий електрокомплект, щоби вони могли бути узгоджені між собою.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.